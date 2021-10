Gana escaños Grupo Plural en el Pleno del Senado

Cd. de México.- A través de una serie de permutas de asientos con senadores de Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, las cuales fueron solicitadas ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios, los rebeldes del Grupo Plural aparecerán juntos en el Pleno por primera vez la próxima semana.

No obstante, el Grupo Plural no será considerado grupo parlamentario, por lo que no tendrán voz ni voto en Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva.

Si bien los cinco rebeldes buscaban ser considerados como una bancada para la presentación de iniciativas, debates y en las comparecencias, sus iniciativas y participaciones serán como la de cualquier otro senador.

Además, los legisladores independientes recibirán los apoyos administrativos que reciben los senadores sin grupo parlamentarios, pero no presidirán comisiones.

De acuerdo al Reglamento del Senado, los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

Esta es la salida política a la que en múltiples entrevistas se refirió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues de acuerdo a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, no era procedente la creación de un nuevo grupo parlamentario en la Cámara Alta.