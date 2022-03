Gasolinería que vendía premiun en 30 pesos reabriría hasta en un año: Sheffield

Ciudad de México. De seis meses a un año tardaría en reabrir la gasolinería que vendía la Premium en 30 pesos, estimó el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield.

El funcionario dijo que no ha sido el precio sino distintas irregularidades, como no tener calibradas sus bombas, incumplimiento de reglas de seguridad y no actualizar sus tarifas ante la Comisión Reguladora de Energía, lo que llevó a su cierre.

Solo ante la PROFECO la multa a la gasolineía asciende a 800 mil pesos.

El Procurador se presentó en la conferencia de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien sostuvo que el C5 mostrará las gasolineras que están vendido más bajo, prácticamente en tiempo real.

Cada mañana se están presentando las más caras y las más bajas porque el subsidio del 100 por ciento del IEPS, que cubre el gobierno federal, representa una reducción de 5 pesos por litro, sustuvo Sheinbaum.