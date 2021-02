Golden Globes 2021: ¿Dónde puedes ver las películas y series nominadas?

En estos tiempos de pandemia, donde los cines han permanecido cerrados la mayoría del tiempo en las grandes ciudades, los servicios de streaming cobran mayor relevancia a la hora de brindar espacio para le difusión de grandes películas y series.

Este miércoles se dieron a conocer los filmes y programas de TV que han sido nominados a los Golden Globes, por eso, aquí en Azteca Noticias nos dimos a la tarea de recopilar para ti algunas de las mejores series y películas del 2020 para decirte dónde puedes verlos a través de internet.

NETFLIX

El gigante de las plataformas online arrasó en las nominaciones a los Golden Globes; tiene contenido nominado en casi todas las categorías. Para empezar, Mank y The Trial of the Chicago Seven están en la contienda hacia mejor película; mientras a la ya clásica The Crown se une Ozark como las series de Netflix que están nominadas para ‘mejor serie dramática'; además, si lo tuyo es la comedia romántica también puedes disfrutar de las aventuras de la hermosa Lilly Collins en Emily in Paris.

Sin embargo, si quieres algo un poco más largo que una película pero no tienes tanto tiempo libre, Unorthodox y la ya muy popular The Queen’s Gambit (Gámbito de dama), que también fueron nominadas, son ideales para ti.

Contendientes a los Globos de Oro en Netflix: Mank, The Trial of the Chicago Seven, The Crown, Ozark, Emily in Paris, The Queen’s Gambit y Unorthodox

Amazon Prime Video

Si bien Amazon se enfoca principalmente en el comercio electrónica, la realidad es que la compañía antes presidida por Jeff Bezos no lo ha hecho mal con su servicio de streaming. Ahora, una de sus producciones originales ha sido nominada a los Golden Globes como ‘mejor película de comedia’. Se trata nada más y nada menos de Borat 2, un filme donde Sacha Baron Cohen expone el racismo presente en la sociedad estadounidense.

Contendientes a los Globos de Oro en Prime Video: Borat

Disney Plus

La plataforma del ratoncito, que hizo su debut este año en nuestro país, logró colocar a dos de sus grandes apuestas entre las candidatas a llevarse un Globo de Oro. Se trata de The Mandalorian con las aventuras del increíblemente tierno Bebé Yoda (Grogu), y de Soul, una película animada que relata la historia de 22, un alma que no quiere nacer.

Contendientes a los Globos de Oro en Disney+: The Mandalorian y Soul.