La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mostró molesta debido a una situación que ocurre en Francia. Resulta que en el país galo se subastarán 40 lotes con piezas arquológicas prehispánicas originales.

La puja será organizada por la casa de subastas Christie’s y, de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) , 33 lotes son originales; además, se cuestiona la legalidad con las que fueron obtenidas 30 piezas de la colección que lleva por nombre ‘Quetzalcoatl: serpent à plumes’.

Por ello, la SRE dijo en un comunicado publicado en su sitio oficial que reprueba esta situación y todo tipo de prácticas similares.

“El Gobierno de México reitera su rechazo a la venta en el extranjero de objetos culturales prehispánicos mexicanos, que bajo la legislación vigente en nuestra jurisdicción nacional son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles”, enfatizó Relaciones Exteriores.

“Al tener conocimiento de dos subastas en Francia, se realizaron gestiones ante las casas de subastas involucradas y el órgano que las regula para solicitar que se verificara su legalidad”, indicó la dependencia.

Además, la SRE criticó a Christie’s y otras casas de subastas pues consideró que no hacen ni lo mínimo para avalar que las piezas que ponen a disposición del público hayan sido obtenidas de manera legal.

“Resulta preocupante que, como en ocasiones anteriores, las casas de subastas no apliquen normas y prácticas mínimas internacionalmente aceptadas para verificar el origen y la autenticidad de las piezas que ponen en venta. Pese a no tener acceso directo al material, especialistas mexicanos consideran que algunas piezas que figuran en los catálogos no son originales, sino de reciente manufactura”, sentenció la Secretaría de Relaciones Exteriores en el boletín.