Muestra Granholm preocupacón por Reforma Eléctrica

En la reunión con diputados y senadores en el Senado , la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm pidió a los legisladores concentrarse más en la utilización de las energías limpias y tratar de aprovechar el gran potencial que tiene México en ese terreno, ante la discusión que se lleva a cabo de la Reforma Eléctrica.

La postura contrasta con el contenido de la reforma energética que está impulsando el Gobierno federal y el partido de Morena quienes proponen desplazar a las energías limpias y dan prioridad a las energías sucias como el combustóleo. Al término del encuentro, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal se refirió al llamado que les hizo la funcionaria de Estados Unidos.

“Ella amable, hablando sobre el tema general de energías limpias, energías renovables, el gran compromiso con el cambio climático. Y, muy respetuosa con el país, que se requiere mejorar la relación entre ambos países y que Estados Unidos está viendo en México una potencia en materia de energías limpias, en varios estados: la geotérmica, la eólica, la solar; reconociendo pues, a México como un país que puede representar un avance significativo en energías renovables, en energías limpias”.

La reunión fue privada y se prolongó por espacio de dos horas. En el encuentro se puso sobre la mesa el tema de la reforma energética que se discute en México y derivado de eso, el interés que tiene Estados Unidos en mantener sus inversiones en nuestro país. Ricardo Monreal se refirió a este punto.

“Ella habla sobre que Estados Unidos tiene un interés en seguir la relación comercial, la relación cultural y que hay interés de seguir invirtiendo en México; simplemente cuidar las inversiones. Es decir, es un lenguaje coloquial de decir que en Estados Unidos hay interés para seguir invirtiendo en México”.

Reforma Eléctrica podría impactar negativamente en inversiones.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda dijo que la secretaria Granholm mostró un marcado interés por lo que está ocurriendo en el entorno de la reforma energética y que denotan preocupación, además de que están muy vigilantes de los movimientos y decisiones que se tomen en nuestro país pues podrían impactar negativamente en la inversión de su nación hacia México.

“Lo que ha hecho ella es tomar nota y me parece que ese es un gesto, si no de preocupación, si de muchísima atención de lo que está ocurriendo. Un elemento más importante que se mencionó en esta reunión fue la necesidad de que México, al momento de tomar cualquier decisión, cuide particularmente la inversión que se tiene en el país, la inversión privada, la inversión extranjera que no es un asunto menor”.

Los coordinadores parlamentarios del Senado hicieron uso de la palabra para exponer sus argumentos sobre la reforma energética que se discute en México. Movimiento Ciudadano a través de Clemente Castañeda aclaró que la propuesta no tiene ninguna posibilidad de aprobarse en el Senado.

“Sin los grupos parlamentarios de la oposición, sin el bloque de contención pues esta reforma no tiene ningún futuro en los términos en los que está planteada. El costo que tendría una reforma de este tipo, nosotros hemos dicho, que incumplir y cancelar contratos, inversiones e indemnizaciones costaría como lo han reflejado algunos estudios 7 puntos del PIB; un escándalo y que naturalmente la reforma como tal pues no tiene viabilidad en ninguno de sus temas”.

Por su parte el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no acompañaran la reforma energética pues es retroceder en el sector, algo en lo que coincidieron los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD.