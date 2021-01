Por error, hombre recibe depósito de 5 mil pesos y regresa el dinero

La historia de un hombre que recibió en su cuenta bancaria un depósito por error, se hizo viral luego de que se diera a conocer que a pesar de la equivocación, todo concluyó con un final feliz.

Raúl Rodríguez se percató con sorpresa que recibió en su cuenta bancaria un depósito de cinco mil pesos, que no eran para él.

Cuando se percató del dinero inesperado, pensó que sí eran para él porque se dedica al rescate de perros callejeros en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Decidió que ese dinero era para la cirugía que necesitaba un canino, sin embargo, decidió esperarse a que alguien se reportará por el depósito del dinero.

Al pasar el tiempo y no recibir notificación del depósito, Raúl decidió investigar de qué podría ser el depósito y encontró el mensaje de una persona de la ciudad de León que le explicaba que los 5 mil pesos habían sido depositados por error.

“Después de investigar me llegó un mensaje de una persona de León, que me pedía de favor, me notificaba, que me había hecho un depósito por error, que era para un medicamento, que era para un doctor, que se llamaba igual que yo, por los apellidos”, declaró el hombre a medios locales.

Raúl Rodríguez Velázquez relató que eran las 9 de la noche, cuando el mensaje le llegó vía Messenger por lo queal siguiente día decidió retirar el dinero para pasar a una tienda de servicio y regresar ese dinero.

Además, Raúl se solidarizó con la persona que le contó su historia y le depositó 800 pesos adicionales ya que realmente necesitaban ese dinero pues la persona se encontraba grave de salud.

“El dinero era para un tanque de oxígeno porque la persona ya lo ocupaba, la persona estaba en casa, pero lo estaban atendiendo con (médico) particular, para esto nosotros depositamos los 5 mil pesos y nosotros aportamos los 800 pesos, para poder apoyar”, relató.

