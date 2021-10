Hoy nace el Grupo Plural en el Senado: Germán Martínez

Cd. de México.- A través de un acuerdo aprobado por el Pleno del Senado, la Junta de Coordinación Política también concedió que el Grupo Plural tendrá carácter de invitada/invitado permanente sin voto, en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva.

No obstante, para que surta efecto el acuerdo la agrupación denominada Grupo Plural, deberá entregar a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República, el Acta Constitutiva con firma expresa de sus integrantes, normas internas y Acuerdo designando a su representante para los efectos de comunicación interna que correspondan.

“Hoy nace el grupo parlamentario formalmente. Queda el tramo de la mesa directiva, que es un tramo meramente protocolario en el que sin duda lo esperamos. Yo creo que el martes ya estamos listos para eso (…) Nosotros quedamos plenamente satisfechos. Como diría Francisco Zarco, nos pueden quitar todas las libertades pero por la que estábamos luchando es por la libertad de expresión, y esa no no la quitaron ni la negociamos, y esa es la que quedó clara, la libertad de expresión y de asociación.

Es un grupo parlamentario plural histórico en la cámara de los senadores. Es la primera vez que hay un grupo en el que convergen senadores de distintos partidos y nosotros estamos reconocidos por la junta de coordinación, por todos los partidos que han contribuido esto y hemos ingresado en nuestros documentos formales, nuestras estatuto es nuestra acta constitutiva el nombramiento del coordinador o la coordinadora la mesa directiva y ya nosotros esperamos participar en el paquete económico con voz propia en el grupo plural”, dijo el senador Germán Martínez en entrevista.

Explicó que el acuerdo reconoce el trabajo en el Pleno, el turno de voz, asiento sin voto en la mesa directiva y en la junta de coordinación política.

En lo referente al análisis del paquete económico, Martínez Cázares explicó que se discutirá al interior del grupo parlamentario y después darán el debate en comisiones y en el Pleno, sin estridencias y sin insultos.

Nosotros hemos dicho con toda claridad que vamos a estudiar, que vamos a tener datos, que no vamos a insultar a nadie y que no vamos a hacer el espectáculo que se hizo en la cámara de diputados. Ese espectáculo no se lo merece el pueblo de México. Nosotros, con argumentos, con datos, fijaremos nuestra posición”, abundó.

Mientras que el senador Emilio Álvarez Icaza detalló que este grupo parlamentario no recibirá mayor subvenciones qué las que le corresponden a cada senador.

“No tendremos financiamiento como una bancada en estos términos pero tendremos todas las prerrogativas como senadoras y senadores y seguiremos formando parte de comisiones secretarías de comisiones. De momento, como comentamos de inicio, las dos presidencias que se tenían con Germán Martínez, de Puntos Constitucionales; y de Gustavo Madero, de Economía y Nancy (de la Sierra) en el grupo de trabajo ya no se tienen pero claramente vamos a seguir trabajando tanto como integrantes de comisiones como en secretarías de las mismas”, dijo Álvarez Icaza.