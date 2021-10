Imágenes de Emilio “L” en un restaurante resultan chocantes: Ebrard  

Ciudad de México. En su visita al Senado de la República, el canciller, Marcelo Ebrard se refirió al tema de la fotografía del exdirector de Pemex, Emilio “L” a quien se le vio comiendo en un restaurante de lujo de la Ciudad de México. Dijo que resulta chocante ver ese tipo de imágenes.

Emilio “L” es acusado de participar en uno de los casos más grandes de corrupción en el país tras recibir sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.

Ebrard resaltó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador cuenta con calidad moral para hablar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del combate a la corrupción en el país, por lo que condenó que se vean imágenes como las de Emilio “L” comiendo tranquilamente en un restaurante.

“Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al Presidente y a su Gobierno en la lucha contra la corrupción. Yo no creo que esté en duda eso; si no, no lo invitarían, no lo escucharían”.

Marcelo Ebrard participó en una conferencia de prensa conjunta con el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal, quien también se refirió al tema Emilio “L”. El legislador criticó la libertad excesiva que se le ha otorgado a Emilio “L” como testigo protegido.

“El hecho de poder ser testigo protegido o colaborador a cualquier persona, no permite que tenga una libertad tan amplia de estar en lugares de recreación y menos públicamente expuesto”.

Dijo Monreal que podrían citar a comparecer al Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero por este y otros asuntos. En su momento el secretario de Relaciones Exteriores, respondió preguntas sobre su intención de ser candidato a la Presidencia de la República. Dijo que no tiene pensado declinar en ese propósito a favor de nadie.

“Nunca, yo solamente decliné en el año 2000, cuando Andrés era candidato a Jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la Ciudad frente a Acción Nacional en esos años. Pero no, no está en mi horizonte ese tema”.

Ebrard pidió a legisladores apoyen a la Alianza Bicentenario

Marcelo Ebrard ofreció detalles a los legisladores sobre la pasada reunión que sostuvo con el secretario de Estado, Antony Blinken. Pidió que respalden la llamada Alianza Bicentenario.

“El tema es que Estados Unidos se corresponsabilice de esa reducción drástica del tráfico de armas hacia México, mismo que en todo lo que lleva este siglo, que son 21 años, no se ha hecho; por lo que se quiera, no se ha hecho”.

En relación a demandas internacionales que se podrían presentar por la nueva reforma eléctrica, el canciller indicó que estas deberán atenderse, pero sin que el asunto forme parte de los temas de la agenda bilateral.