Imposible hacer público expediente de Cabeza de Vaca: Pablo Gómez

Cd. de México.- El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, calificó como imposible que desde la Cámara de Diputados se haga público el expediente de la acusación que la Fiscalía General de Republica formuló para retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como lo sugirió el presidente López Obrador, porque hacer pública dicha información constituye un delito.

No obstante, dijo que las partes involucradas como la Fiscalía General de la República o el propio gobernador quieren revelar información, será su decisión, pero no se revelará desde San Lázaro, pues, esta como otras Solicitudes de Procedencia presentadas en la Cámara Baja se manejan con sigilo y con respeto a la Ley.

“La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente no solamente porque la ley lo impide y es un delito sino porque no es el procedimiento, porque en el expediente obran nombres, datos personales, no solamente del inculpado sino de muchísimas otras personas, por lo tanto, esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas y nosotros somos custodios de eso”, sentenció el presidente de la Sección Instructora Gómez Álvarez.

Mientras tanto, el proceso de desafuero sigue su curso.

La Sección Instructora recibió la notificación para acreditar al abogado Alonso Aguilar Zinser, para encabezar la defensa del gobernador García Cabeza de Vaca por presuntos delitos federales de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Aclaró que debido a la pandemia el gobernador de Tamaulipas deberá presentar por escrito a través de internet su declaración inicial sobre su defensa. El plazo que tiene para hacerlo es el próximo lunes, en caso de que no declare, se entenderá que niega las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la Republica y continuará el proceso de presentación de pruebas.