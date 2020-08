Impulsan senadores del Partido Verde iniciativa para expedir Ley de Trabajo a distancia

Cd. de México.- Para fortalecer e impulsar el trabajo a distancia y proteger a los trabajadores que laboran al interior de sus hogares, la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Verónica Noemí Camino Farjat presentó, en la Comisión Permanente, un proyecto de decreto para expedir la Ley para el Trabajo a distancia.

La legisladora indicó que la pandemia alteró la vida cotidiana y las relaciones personales y laborales de todos, por lo que la implementación del trabajo en casa ha ocasionado grandes cargas de trabajo, donde no se respetan horarios y se han alargado las jornadas laborales.

Afirmó que para la realización del trabajo a distancia se deberá dar prioridad a personas trabajadoras que continúen realizando estudios, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad y aquellas que tengan bajo su cuidado a adultos mayores, familiares con discapacidad y menores de cinco años, considerando que las madres o padres de familia podrán estar al cuidado de sus hijos en los primeros años de vida hasta su ingreso a la educación preescolar.

También se refirió a los derechos que tendrían los trabajadores en esta modalidad.

“Recibir la capacitación necesaria para realizar sus actividades a distancia. El acceso a equipos de paquetería tecnológica, conexión a Internet para desarrollar sus actividades. Y también estar en una igualdad de condiciones laborales sin discriminación. Por otra parte, el empleador también tiene obligaciones como otorgar equipos de cómputo, la paquetería tecnológica que se requiera y ver que haya una conexión de Internet, es decir, será por parte del empleador. También respetar la desconexión digital, como ya lo he mencionado, por un tema de respeto a la intimidad personal y familiar, y no penalizar al trabajador cuando éste acredite que tiene una situación que no le permita estar conectado en determinado momento”.