IMSS logra reimplantar brazo a mujer en León, Guanajuato

Gracias a la pronta intervención de médicos especialistas del Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS), una joven de 20 años pudo recuperar su brazo, luego de que en un accidente laboral una máquina le arrancó su extremidad, en León, Guanajuato.

La joven llamada Melissa fue ingresada al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón y, debido a la atención que requería, se le trasladó a la UMAE 1, en donde ingresó en estado de shock y con pérdida importante de sangre; fue estabilizada y a los 20 minutos de haber ingresado inició el trabajo médico en quirófano, que duró siete horas.

TE PODRÍA INTERESAR:

Costa Rica compra un millón de vacunas contra Covid-19 a AstraZeneca

“Al momento del accidente no sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros. Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo. Me estaba haciendo a la idea de que perdería mi brazo”, narró Melissa.

La reimplantación que realizaron del brazo fue con injertos de la pierna izquierda de Melissa para darle nuevamente circulación a la extremidad amputada y lograr que sobreviviera.

Especialistas del IMSS trabajaron en la revascularización y en el procedimiento, además participaron las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología.

TE PODRÍA INTERESAR:

Nuevo León lanza convocatoria para vacuna contra Covid-19

La especialidad de Cirugía Reconstructiva trabajó en los vasos y nervios afectados para lograr el reimplante y, aunque el pronóstico funcional de la extremidad es reservado, se logró un gran trabajo en lo estético, al no registrar pérdida total del brazo.

La especialidad de Traumatología y Ortopedia logró unir el hueso mediante una reconexión y dando estabilidad y soporte a la extremidad por medio de un fijador externo, el cual se mantendrá de cuatro a seis meses, después iniciará con rehabilitación para evitar que el brazo se contraiga.

“Volteé y vi mi brazo. Sentí un gran alivio al saber que mis doctores habían logrado reconstruirlo. Gracias a ellos estoy completa, tal vez no recupere el movimiento, pero sé que hicieron su mejor trabajo. Estoy muy agradecida”, expresó la joven.

Especialistas de @Tu_IMSSGto realizaron un #reimplante total de #brazo a la paciente Melissa, de 20 años de edad, quien sufrió un accidente laboral con una máquina que le arrancó por completo la extremidad.



👩🏽‍⚕️👨🏽‍⚕️ https://t.co/pQjZ1B2ocq pic.twitter.com/upI5su0HBf — IMSS (@Tu_IMSS) November 12, 2020

TE PODRÍA INTERESAR:

Arriban a México 7000 unidades de vacuna de CanSino contra Covid-19