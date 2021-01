INE niega medidas cautelares contra spot de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otorgar medidas cautelares contra el spot de Morena en el anuncia que donará el 50 por ciento de su financiamiento para aportar en la campaña de vacunación contra el Covid-19.

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó medidas cautelares contra el videoclip propagandístico, difundido por el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, por considerar que este contenido no es pertinente para el tiempo de precampañas.

Los integrantes de la comisión consideraron que aunque no es un un tema de precampañas y se retoma la campaña federal de vacunación, no se puede tratar como acto anticipado de campaña, porque no se solicita el voto, ni se habla en contra o favor de un partido político.

Debido que anteriormente una sentencia del Tribunal Electoral consideró que este tipo de anuncios no violan la ley electoral, los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala y Adriana Favela, declararon improcedente la queja del PAN.

Este es el video impugnado:

En @PartidoMorenaMx estamos comprometidos con la salud de las y los mexicanos.



Vamos a donar la mitad de nuestras prerrogativas de 2021 para ayudar al gobierno en la aplicación de la #VacunaUniversalYGratuita pic.twitter.com/ACVeqJwhf8 — Mario Delgado (@mario_delgado) December 25, 2020

De acuerdo con la queja del PAN, Morena habría incurrido en uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y utilización de programas sociales en el spot.

Sin embargo, los consejeros estimaron que de manera preliminar no se advierte que con la difusión del promocional se incurra en esas conductas que hiciera necesario su retiro del aire.

En todo caso, será la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que resuelva de fondo el asunto, dijo el consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama.

Precisó que el spot puede ser indicio de una estrategia comunicativa no espontánea en la que se busca identificar al partido con acciones de gobierno “y me parece que la vacunación se está realizando con recursos públicos, de la salud pública” y no busca beneficios partidistas.

