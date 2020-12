Informe a dos años de gobierno de AMLO | EN VIVO| Minuto a minuto

Andrés Manuel López Obrador dará un informe de actividades en Palacio Nacional, a dos años de que tomó posesión de la Presidencia de México.

A este evento asistirán al menos 70 invitados y, debido a la pandemia del coronavirus, no hay simpatizantes afuera del recinto como el año pasado. Entre los invitados están representantes del sector empresarial, además de representantes de partidos políticos y líderes legislativos.

Sigue los detalles de este segundo informe de actividades.

17:49 horas: Se entona el Himno Nacional tras concluir el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

17:47 horas: “Amor con amor se paga, no le he fallado y no les fallaré, sigamos todos promoviendo el bien y haciendo historia”, concluyó su mensaje el Presidente, seguido de tres “¡Viva México!”.

17:46 horas: “No todo es perfecto ni aspiramos al consenso, estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno es legítimo y normal en un auténtica democracia, máxime cuando se lleva a cabo una transformación”, destacó el Presidente.

17:45 horas: “El 70% de la población recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto, el resto, el 30% con mejores condiciones tampoco los hemos dejado en el desamparo, tienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz”, dijo López Obrador sobre los programas sociales.

17:44 horas: “Están sentadas las bases de la transformación, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo…. Nos encaminamos a una democracia justa, es timbre de orgullo a pesar de la crisis sanitaria no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación”, expresó el Presidente.

Se alcanzará la autosuficiencia energética en 2023 con la construcción de Dos Bocas y destacó que ahora el combustible es más barato #DosAñosdeGobierno pic.twitter.com/l9VAQgreRr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2020

17:39 horas: Andrés Manuel López Obrador anunció la celebración en 2021 de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

17:37 horas: El Presidente destacó el asilo político del expresidente de Bolivia, Evo Morales. “No tenemos conflicto con ningún gobierno del mundo” expresó ante sus invitados en Palacio Nacional.

17:33 horas: Andrés Manuel López Obrador anunció la celebración en 2021 de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Aseveró que de los 100 compromisos que presentó hace dos años en Zócalo, se han cumplico 97 y sólo están pendientes tres:



Descentralizar el gobierno.

Impulsar el desarrollo de la energía renovables a través de las hidroeléctricas.

Conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

17:26 horas: El mandatario destacó que los delitos fuero federal se han reducido en 30% desde el 2018. Las únicas excepciones son el homicidio doloso, la extorsión y el feminicidio que han aumentado.

El presidente dijo que en su gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia. En los 11 meses de este año los delitos del fuero federal se han reducido 30 por ciento y 8 han presentado disminución considerable #DosAñosdeGobierno pic.twitter.com/hGxtoFPRTv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 2, 2020

17:21 horas: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prevé que para marzo se recuperen los 20 millones 613 mil 536 puestos que tenía registrados el IMSS antes de la pandemia, actualmente son 555 mil 600 los que se han recuperado.

“Se está cumpliendo la predicción que teníamos, que la crisis tendría un comportamiento de forma “V”, pero que saldríamos del hoyo”.

17:21 horas: El Presidente aseguró que se han dado 2 millones 750 mil créditos para actividades productivas y viviendas, además hay un aumento del 10% de las remesas enviadas por los migrantes, que llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares.

El presidente resaltó que se han podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos y no aumentar el precio de los combustibles #DosAñosdeGobierno pic.twitter.com/92RNNbNv4e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2020

17:18 horas: López Obrador dijo: “enfrentamos la crisis económica y de Covid-19 con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo de la adversidad por el bien del pueblo y nuestra nación.

“A pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, logramos terminar 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con Covid-19, 32 mil 202 camas generales y más de 10 mil con ventiladores”.

17:16 horas: El Presidente resaltó que para 2023 se dejará de importar gasolinas con la nueva refinería de Dos Bocas. “La gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar”, aseveró.

17:13 horas: López Obrador dijo que se han aumentado a 123 mil becas de posgrado y se amplió al doble el número de becas a doctores para cursar una especialidad en país o extranjeros.

En el inicio del informe #DosAñosdeGobierno el presidente @lopezobrador_ aclaró que desde antes de asumir la presidencia recorrió el país para recoger las inquitudes de la gente y así crear el Plan Nacional de Desarrollo pic.twitter.com/9CEvrMBmce — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2020

17:12 horas: El Presidente dijo que su administración fincada en la moralidad ha permitido la creación de programas sociales como la entrega de becas y destacó el aumento del 30% al salario mínimo en términos reales.

17:10 horas: Andrés Manuel López Obrador habló sobre su estrategia para enfrentar la corrupción, el delito de “huachicoleo” y la política de austeridad con la que se han ahorrado un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible.

El presidente dijo que se realizaron reformas constitucionales como la corrupcion y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves, se aprobó la revocacion de mandato, se eliminó el fuero al presidente #DosAñosdeGobierno pic.twitter.com/qnn0wrHF04 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2020

17:06 horas: El Presidente inicia su segundo informe de gobierno en el que aseguró “hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México”, al enfrentar el problema de la corrupción y anteponer la “honestidad” que es la mayor riqueza de nuestro pueblo”.

17:05 horas: Invitados y el presidente Andrés Manuel López Obrador entonan el Himno Nacional.

17:02 horas: El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller e invitados en el patio central de Palacio Nacional realizan homenaje a las personas fallecidas a causa de la pandemia de Covid-19.

16:25 horas: El Presidente Andrés Manuel López Obrador hablará sobre la estrategia en contra de la pandemia, al adelantar el dinero a laboratorios para obtener la vacuna contra el Covid-19.

Durante el informe del presidente @lopezobrador_ se definirá la ruta que sigue el gobierno federal para intentar frenar la pandemia pic.twitter.com/FqIAfiHkhL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 1, 2020

14:02 horas: Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, aseguró que el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador se incrementa a dos años de que tomó posesión como Presidente.