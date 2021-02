Inoportuno modificar fecha de elecciones: Lorenzo Córdova

Ciudad de México El presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó de inoportuno modificar la fecha de las elecciones federal y locales programadas para el próximo 6 de junio ya que existe el riesgo de entrar a una crisis constitucional.

Córdova recordó que el próximo 1º de septiembre debe instalarse la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, que resultará electa de los comicios que habrá este año.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia”, sentenció.

Sostuvo que los distintos órganos del Estado mexicano, incluido el INE, deberán generar las mejores condiciones sanitarias para que los 95 millones de potenciales electores acudan a las urnas sin que ello implique una alteración en la curva de contagios.