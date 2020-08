Investigación a último expresidente y su secretario de Hacienda provoca reacciones encontradas entre legisladores

Cd. de México.- El anunció de la investigación que la Fiscalía General de la República inicio en contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray que se desprende de las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya provocaron reacciones inmediatas en el entorno político.

Entre los legisladores de Morena hubo aplausos por el anuncio. El diputado Javier Hidalgo dijo que hay elementos para que se castigue a Peña Nieto por traición a la patria.

“En el caso de Peña Nieto, hay que recordar que solamente se le puede juzgar por traición a la patria y creemos que este tema, es un tema que se puede catalogar como tal, o sea el hecho de que se haya usado recursos de una empresa extranjera para hacer la Reforma Energética o para manipular las elecciones, esa es una traición a la patria, así que Peña Nieto tiene que ser juzgado”.

La diputada Simey Olvera consideró el hecho como histórico.

“El primer paso es esta denuncia, es algo histórico, es algo sorprendente. ¿Cuándo antes se había denunciado a un presidente?, a un secretario de esta manera? yo estoy emocionada, tengo que decir emocionada por este hecho”.

Los legisladores del PRI pidieron que los procesos judiciales no se aparten de la ley y el debido proceso. La senadora Claudia Ruiz Massieu dijo que las acusaciones y señalamientos deben ir acompañadas de las pruebas suficientes.

“Me parece que en este y en cualquier caso los señalamientos se tienen que respaldar con pruebas y en ese sentido todo mundo debe tener la tranquilidad y la confianza de que las autoridades están actuando conforme a derecho, y para las personas que eventualmente sean señaladas, pues que tengan el derecho de acudir ante las autoridades y dar su versión de los hechos. Aquí se trata de pruebas no de dichos”.

Por su parte los Senadores del PAN pidieron castigo para quien resulte culpable, pero se sumaron al reclamo del respeto al debido proceso. Mauricio Kuri, coordinador de los senadores panistas dijo que no debe haber espacio para la politización de la justicia.

“Los hechos referidos, aunque todos prescritos, ameritan la aplicación ejemplar, firme e imparcial de la ley. No hay espacio para la politización de la justicia y por eso demandamos una investigación transparente y profesional. Los hechos de corrupción deben castigarse, pero antes deben probarse. No podemos perder de vista que los hechos son dichos de un presunto delincuente”.

El tanto el senador Víctor Fuentes se pronunció por llegar al fondo del caso pero evitar el espectáculo mediático y las cortinas de humo por la inconformidad general en el manejo de la pandemia.

“Todos los mexicanos hacemos votos porque se llegue a la verdad jurídica, que se prueben todos los elementos de prueba necesarios para poder procesar a los políticos que hayan estado involucrados en estos presuntos, hasta estos momentos, actos de corrupción. Es importante que se tome este caso con toda la seriedad que representa y esperemos no sean cortinas de humo”.

Entre los senadores de Morena como Citlalli Hernández también se respaldó la solicitud de respeto al debido proceso pues dicen que lo que menos desean es que todo quede en más de lo mismo.

“Si, hay que respetar el Debido Proceso, pero también me parece que no hay que minimizar el escándalo que es hoy todo lo que revela Emilio Lozoya, y bueno también habrá que pues, estar muy al pendiente de que la Fiscalía haga bien su trabajo, justamente porque esa expectativa que recae en la Fiscalía no podría, o no debería de ser desperdiciada. Si la Fiscalía al final no concluye y al final no da grandes resultados en torno a estos escandalosos casos de corrupción, pues me parece que el sabor que dejará es que la justicia sigue todavía pendiente en México”.