AMLO pide investigar denuncia de tortura a Israel Vallarta, expareja de Florance Cassez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar las torturas denunciadas desde la cárcel por Israel Vallarta, quien lleva quince años en prisión preventiva acusado de secuestro, junto a la francesa Florence Cassez, quien ya fue liberada.

Cuestionado en su conferencia diaria sobre este caso, el mandatario dijo que se procura que se haga realidad la justicia y que ya no es como antes, no habrá impunidad y no se solapará a ningún funcionario.

En la conferencia mañanera, una reportera reprodujo un supuesto audio de Israel Vallarta dirigido al presidente en el que denuncia que sufre un “régimen de detención degradante”, que lo han dejado sin comer porque hay “funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos” y pide su intervención.

TE PUEDE INTERESAR:

López Obrador nombra a Arturo Reyes como nuevo director del IPN

Vallarta, quien está recluido en el penal de Buenavista, Tomatlán en Michoacán, pidió al Presidente modificar la “reglamentación a modo que permite abusar y actuar impunemente a los corruptos” que dirigen las cárceles del país.

En ese sentido, López Obrador dijo que continuarán facilitando a víctimas y a quienes injustamente están en las cárceles, que sus procesos se apeguen a la ley y que haya justicia.

Dijo que se investigará la denuncia de tortura por parte del director de un penal y anunció que Alejandro Encinas atenderá este caso, no sin antes recordar que se vive un proceso de transición en donde lo importante es que se atienden las injusticias.

Aprovechó para señalar que en materia de justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Poder Judicial han avanzado, ya que existe un proceso de renovación.

Recordó que cuando llegó al gobierno imaginó cómo limpiar de corrupción al país, en el caso del Ejecutivo, lo mejor es de arriba hacia abajo, pero también pensó en el Poder Judicial y llegó a la conclusión de que podría proponer ministros y consejeros de la Judicatura que sean íntegros y honestos.

Y mencionó que aún le falta nombrar uno o dos más, antes de que termine su administración.





Recordó que el órgano encargado de vigilar la actuación de jueces magistrados y ministros es el Consejo de la Judicatura, en donde también hizo propuestas y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura irán limpiando el Poder Judicial, sin afectar a su autonomía.

Cabe recordar que la francesa Florence Cassez y su entonces pareja, el mexicano Israel Vallarta, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 en la Ciudad de México acusados de liderar una red de secuestradores.

Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue transmitido en televisión y semanas más tarde se supo que se trató de un montaje, pues la detención había ocurrido días antes.

El caso terminó ocasionando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la francesa fue liberada y absuelta por irregularidades en el proceso en 2013, Israel Vallarta sigue detenido y a la espera de una sentencia.

TE SUGERIMOS LEER:

Continuarán clases a distancia en todo el país: Esteban Moctezuma