“Si se convierten en reptiles...” Bolsonaro arremete contra la vacuna anticovid

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aseguró que no se pondrá la vacuna contra el Covid-19, y advirtió a la ciudadanía de que su gobierno no se hará responsable de efectos adversos que pudiera ocasionar el fármaco.

De acuerdo con New York Post, el mandatario aseguró que no necesita vacunarse porque 'él ya tiene anticuerpos’, tras haber superado la enfermedad. Cabe mencionar que este hecho no está comprobado, pues tan sólo en Brasil se han registrado dos casos de reinfección.

“No me voy a poner la vacuna. Algunos dicen que estoy dando un mal ejemplo, pero, ¡oye, idiota! ¿por qué dices mal ejemplo? si yo ya tengo anticuerpos, ¿por qué debería volver a vacunarme?”, respondió el presidente tras ser cuestionado sobre cuándo se vacunaría.

El polémico gobernante reiteró su preocupación sobre los efectos secundarios de la vacuna, y deslindó por completo a su gobierno, haciendo responsable directamente a la farmacéutica Pfizer, con quien Brasil compró sus dosis.

“Hay que dejar muy clara otra cosa. En el contrato con Pfizer está muy claro que nosotros (gobierno) no somos responsables de ningún efecto secundario. Si te conviertes en reptil, es tu problema. Y lo peor es alterar el sistema inmunológico de las personas”, señaló Bolsonaro.

Hasta este fin de semana, Brasil ha registrado un total de 7.1 millones de casos y ha sufrido más de 185 mil muertes a consecuencia del Covid-19.

