Con protesta, exigen esclarecer feminicidio de Jessica González

A través de redes sociales se hicieron virales las fotos de la protesta que organizaron los familiares, amigos y colectivos feministas para exigir justicia para Jessica González Villaseñor, en el Centro de Morelia.

Con 300 pares de zapatos pintados de rojo piden esclarecer la muerte de Jessica, que ocurrió el 25 de septiembre en Morelia.

“Mi familia no perdona, mis amigas no perdonan, Morelia, no me olvides”, decía una de las lonas que se colocaron en el edificio.

La avenida principal de Morelia amaneció hoy con más de 600 pares de zapatos rojos en recuerdo de las víctimas de feminicidio y en exigencia de justicia para Jessica Gonzalez quien fue asesinada brutalmente por Diego Urik en septiembre del 2020.#JusticiaParaJessica pic.twitter.com/Sj3aqRxlyK — Incendiarias (@incendiariasfem) February 1, 2021

De acuerdo con el colectivo Mujeres de la Sal, mañana se realizará el segundo juicio sobre este caso para determinar la culpabilidad de Diego ‘N’, quien por ahora se encuentra vinculado como presunto feminicida de la joven.

Por medio de redes sociales, familiares y amigos recordaron a Jessica González, donde explicaron que esta protesta tiene como objetivo ser una forma de presión para la Fiscalía de Michoacán y que sean sólidos en su trabajo a la hora de presentar pruebas contra el presunto feminicida.

“Jessica, yo no te olvido y te sigo cumpliendo la promesa que no iba a parar hasta que tu feminicida caiga, No perdono y no olvido”, expresó a través de redes sociales una joven que compartió una foto con Jessica.

De acuerdo con los familiares, la FGE solicitará un término de dos meses más para recabar más pruebas y enriquecer la investigación.

🟣 Familiares de Jessica González colocaron 600 pares de zapatos pintados de rojo frente a Palacio de Gobierno y a las Tarascas en representación de las víctimas de feminicidios del pasado 2020.



📸 Josue Vidales/ Notitrece pic.twitter.com/fvvn6MpnwT — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) February 1, 2021

Los pares de zapatos colocados en la Avenida Madero Oriente representan los asesinatos de mujeres que a diario se realizan en el país.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Michoacán ocurrieron 21 feminicidios durante el 2020, además 229 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 179 de homicidio culposo.