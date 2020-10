Joan Pons da positivo a Covid-19 durante ensayos de la vacuna de AstraZeneca

Joan Pons, el voluntario español que está participando en las pruebas de la vacuna contra Covid-19 que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, ha dado positivo a coronavirus en las últimas pruebas a las que ha sido sometido.

Estaba seguro de que era un resfriado común, pero me hice la prueba. El test ha sido positivo. He llamado a la universidad y me han dicho que esté en casa

A través de su cuenta de Twitter, Pons anunció que dio positivo a la prueba de Covid-19.

“El momento de la verdad ha llegado. He dado positivo en uno de mis test. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del Covid-19. Dedos cruzados. Hoy me han hecho muchas pruebas”, afirmó en Twitter.

El enfermero aseguró en un vídeo que “la única manera de saber si la vacuna es eficaz es que los vacunados se infecten”.

Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del Covid-19. Dedos cruzados. Hoy me han hecho muchas pruebas

El enfermero español que reside en el Reino Unido desde hace 20 años añadió en Twitter que “la vacuna no me protege de que el virus entre, sino que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ojalá me haya puesto la vacuna, no el placebo, el tiempo lo dirá".

Joan Pons, quien trabaja en el National Health Service y forma parte del equipo directivo del Hospital Universitario de Sheffield, dijo durante una entrevista con un medio de comunicación español que sufría “congestión y dolor de cabeza”, además de padecer problemas de respiración, por lo que decidió ponerse en contacto con la Universidad de Oxford.

El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19. 🤞🏼

“Estaba seguro de que era un resfriado común, pero me hice la prueba. El test ha sido positivo. He llamado a la universidad y me han dicho que esté en casa y que mañana me van a dar más resultados para confirmar el positivo. Ahora estoy confinado en mi habitación durante 10 días porque en el resto de la casa está mi familia”, explicó Pons.

En septiembre se conocieron dos casos en los que los voluntarios podían haber desarrollado efectos secundarios, concretamente uno de ellos contrajo una mielitis aguda. Sin embargo, tras la investigación de un comité se descartó que esta tuviera que ver con la vacuna.