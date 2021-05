Juez comete delito federal al obsequiar orden aprehensión contra García Cabeza de Vaca: PRD

Ciudad de México. El senador del PRD, Juan Manuel Fócil apoyado por miembros de su bancada, aseguró que según la Constitución el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca conserva su fuero y no hay lugar para interpretaciones “legaloides ni para otros datos”.

Destacó que la ley es totalmente clara al respecto y se debe respetar y hacer respetar. También señaló que el juez que decidió obsequiar una orden de aprehensión en contra del mandatario estatal está violando claramente la ley y debe ser sancionado conforme a la misma.

“Por lo tanto, el gobernador en este momento tiene fuero constitucional y no procede orden de ningún juez en contra de él, inclusive, para que quede claro, se viola el Artículo 225 Fracción XIX del Código Federal vigente, es un delito contra la administración de justicia, abrir un proceso penal contra servidores públicos que tengan fuero sin haberle retirado conforme a lo dispuesto por ley, entonces, por lo que hemos comentado, si la parte final, si la que debe aprobar finalmente el desafuero es el Congreso local y éste no lo hizo, por lo tanto el gobernador tiene fuero y si algún juez declara una orden de aprehensión, pues ese juez está cometiendo un grave delito y quienes procuren aplicar esa orden del juez, de aprehensión, pues estarán cometiendo también un delito grave, un delito federal”.

Acusan a Morena de negar apoyos por la pandemia

En conferencia de prensa el legislador abordó también el tema electoral y denunció que en Morena siempre se negaron a otorgar el Ingreso Básico Universal que proporcionaron casi todos los países en el mundo para apoyar a sus poblaciones afectadas por la pandemia, pero ahora en el proceso electoral andan regalando dinero y derrochando los recursos de los mexicanos.

“Y fíjense, no hubo dinero en la pandemia, no hubo dinero del gobierno estatal ni municipal para las inundaciones, pero ahora sí hay dinero, ahora sí andan comprando el voto, a los de Morena no les falta nada de dinero para las campañas, bueno pues ¿qué está pasando?, ¿qué hicieron con el dinero de los dos años anteriores?”.

Señaló que ante situaciones como ésta es que la ciudadanía debe reflexionar a fondo su voto y no dejarse llevar por dádivas como una escoba, una cubeta o un trapeador, o inclusive, dinero en efectivo ya que con estas prácticas están incrementando los niveles de pobreza en el país y no se debe permitir.

“Por eso es importante que los ciudadanos, ciudadanas de México pensemos seriamente cómo vamos a votar, para que busquemos ese equilibrio que durante muchos años hemos estado luchando, de manera especial el PRD desde hace 32 años estamos luchando porque las cosas cambien en el país y que realmente la Constitución se vea reflejada en nuestras instituciones y ahora, después del 2018, pareciera un retroceso en la vida nacional”.