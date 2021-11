Kenia López pide a Sheinbaum frenar promoción personal y acatar ley electoral

Ciudad de México. La Vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum frenar las acciones de campaña que está llevando a cabo y acatar las disposiciones de la ley electoral.

Pidió que en lugar de promocionar su imagen a través de entrevistas en medios internacionales mejor de respuesta a los grandes problemas que se viven en la ciudad como la inseguridad, contaminación, desempleo y la falta de movilidad, entre otros.

“Es irresponsable que la señora Sheinbaum esté pensando en publicitarse en lugar de responder quiénes son los responsables de la tragedia de la línea 12. Es irresponsable que la señora Sheinbaum esté pensando en otro cargo a nivel nacional, en términos políticos, cuando no ha podido resolver aquí en la Ciudad de México los tres temas elementales; no hay salud, no hay una sana economía y no hay una seguridad”.

La legisladora dijo que las acciones de campaña de Sheinbaum son completamente ilegales y están tipificados como delitos electorales que castigan con prisión preventiva oficiosa. Insistió en que se debe comportar como mujer de Estado y cumplir con las leyes y el Estado de derecho.

“La Ciudad de México, literal, se cae a pedazos, y la señora Sheinbaum está más ocupada de una campaña ilegal, por cierto, que en lugar de dar resultados. Yo claramente lo he dicho en mis redes sociales que ella debería de comportarse como una mujer de Estado, como una mujer de leyes”.

Condena situación en el Conacyt

Kenia López Rabadán también condenó la situación que se vive en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dónde hay una fuerte inconformidad de la comunidad académica por las irregularidades e imposiciones que en esas instituciones se han registrado por parte de sus directivos.

“Qué lamentable, por supuesto, acompañamos esta lucha de quienes hoy defienden hoy al CIDE, porque defender al CIDE es defender al Conacyt, es defender a la ciencia, la tecnología, la economía y el pensamiento libre. Ojalá, y ojalá y haya sensatez de este gobierno y ojalá y lo alumnos y los maestros y los investigadores no se dejen, porque estamos aquí, desde el Senado de la República acompañando su lucha”.