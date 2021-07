Lamenta Ricardo Monreal multas al Verde y Morena

Cd. de México.- Luego de darse a conocer las multas millonarias que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció impondrá al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por no acatar la veda electoral y a Morena por diversas irregularidades, el senador Ricardo Monreal dijo que lamenta las sanciones pero eso es por no acatar la ley electoral.

Señaló que si no se quiere ser sancionado pues que cumplan con la ley. Aunque fueron diversos los partidos sancionados, por el INE, Monreal se refirió al caso específico de Morena por la falta de comprobación de gastos, entre otras faltas y el del Verde por no respetar la veda electoral.

Todos tienen derecho a apelar.

“Pues que lo lamento, que hay que tener mucho cuidado para no incurrir en responsabilidades. Todos tenemos que prepararnos y actuar conforme a la ley”.

También señaló que todos tienen el derecho de apelar la decisión, pero insistió en que la ley se debe de acatar.

“Sí, todas se deben de acatar. Agotados los instrumentos jurídicos y los recursos que establece la ley, una vez que sean firmes, se tiene que cumplir. No, pues que hay que cuidar mucho la ley y no incurrir en responsabilidades para no ser multados”.