Las Cosas Como Son con Roberto Ruiz: maltrato animal en SLP

Me etiquetaron en un video que muestra maltrato a un perro en Rayón, SLP. En el nuevo gobierno de San Luis no permitiremos maltrato a los animales: cárcel para quien lo haga. Seguiremos el caso para evitar más agresiones contra quienes no tienen voz. 🐶 🙅🏽‍♂️ https://t.co/E2uYGnqivh