Legisladores de diversos partidos solicitan al Senado que investigue apagón

Ciudad de México. Senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y hasta de Morena como Armando Guadiana pidieron que el Senado de la República inicie una investigación en torno al caso del apagón que se registró este lunes en diversas partes del país, así como posibles fallas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la conferencia de prensa conjunta a distancia la senadora Xóchitl Gálvez fue la primera en hacer la propuesta.

“Yo estaré solicitando, y le he pedido a algunos compañeros que pidamos que se haga una investigación independiente a la CFE, o sea, la CFE no puede investigar lo que pasó, dado que es juez y parte, y creo que el Senado de la República es un organismo que podría encabezar la investigación y con total imparcialidad decirle a los mexicanos quién es el responsable o cuáles son las fallas operativas”.

El senador de Morena, Armando Guadiana dijo que tras sostener una conversación con el ingeniero Alfonso Morcos, ex director general del Centro Nacional de Control de Energía, (Cenace) le queda claro que se trata de un problema que pudo haberse evitado. Destacó que falta experiencia en los funcionarios a cargo del sector de Energía del país.

“Le pregunte al ingeniero Morcos, y le digo ¿Oye se pudo haber evitado? Y dijo claro que se pudo haber evitado, pero quisieron a la mejor ahorrar, o la falta de experiencia, lo que se quiera, y no se prepararon para ello, y no lo hicieron a tiempo, entonces esa es la realidad de los apagones, agréguenle que la red nacional está con alfileres desde hace tiempo. Que hagan la investigación, claro que estamos a favor de la verdad”.

El senador del PRI, Mario Zamora coincidió con el planteamiento para que el Senado investigue el caso.

“Coincido con Xóchitl en que es labor del Senado poder impulsar esta idea de que sea el Senado el que pueda promover una investigación independiente que nos de claridad, la verdad es que no es menor lo que nos pasó el día de ayer”.

Para Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, se requiere de una investigación independiente a la que realiza la Comisión Federal de Electricidad al respecto.

“Lo que ocurrió el día de ayer no es cosa menor, se afectaron a más de 10 millones de ciudadanos a lo largo y ancho del país. Es un tema tan delicado que por supuesto que es necesario que hoy de manera independiente se pueda investigar; que el Senado tome cartas en el asunto y que pueda convocar a especialistas y a técnicos”.

El panista Julen Rementeria de plano pidió la renuncia de Manuel Bartlett al frente de la CFE, debido a este y otros problemas.

“Yo sí creo, es tiempo ya de que Bartlett deje la CFE y pongamos a alguien que sepa, porque evidentemente él no tiene idea de lo que va en la CFE y a partir de ahí”.

Xóchitl Gálvez apoyo la petición.

“Puede volver a ocurrir? Sí, si no se corrige. Si fue la línea de transmisión, qué se va a hacer para reparar o mejorar el mantenimiento. Yo digo que el que no sirve es el director, no sirve el director. Este gobierno se ha encargado de poner gente incapaz para puestos técnicos y lo vimos con los comisionados de la CFE”.