Legisladores de Morena que Francisco Domínguez renuncie a su cargo como gobernador por videos

Ciudad de México. En la sesión de la Comisión permanente se puso a debate el tema de los recientes videos que involucran a dos ex colaboradores de ex senadores del PAN. Los legisladores de Morena y del PT arremetieron contra los gobiernos pasados, pero principalmente contra el Partido Acción Nacional. Después de que en varias sesiones se impidió el debate políticos, en esta ocasión se permitió y se dio por espacio de más de una hora. El debate lo inició el diputado Javier Hidalgo de Morena. Dijo que la respuesta del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez a la revelación y publicación de los recientes videos que involucran a uno de sus ex colaboradores es de dar pena y pidió que asuma su responsabilidad.

“La respuesta de hoy del gobernador, además de demostrar un absoluto cinismo es de pena ajena, me permito pedirles que asuman su responsabilidad porque el electorado de Acción Nacional es muy valioso, confió en ustedes, particularmente la gente de Querétaro que es emprendedora, trabajadora y aguerrida. Los sobornos investigados, los videos revelados y la absurda respuesta del gobernador, sólo hunden más y más a los políticos de Acción Nacional involucrados, más ahora que queremos hablar de reforzar y consolidar a nuestra democracia, necesitamos de partidos serios, con responsabilidad, con autocrítica y que de verdad tomen cartas en los asuntos”.



El diputado de Morena pidió también que dejen sus cargos los involucrados en los nuevos video escándalos

“Francisco Domínguez, también Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya deberían de aceptar su culpa y renunciar a sus cargos mientras la Fiscalía General de la República realiza sus investigaciones. Ellos tendrían que tener una visión más allá de sus propios intereses, tienen que velar por la historia de uno de los partidos más antiguos de México que quieren hoy hipotecar con ellos y destruir con ellos esa confianza, es muy importante que quien está involucrado en esos casos asuma su responsabilidad velando por su partido político, pero velando por sus electores”.



Por su parte el senador del PAN Julen Rementería señaló que los videos representan un capítulo más de una novela para distraer a la ciudadanía con miras a las elecciones del próximo año y por los más de 57 mil personas que han fallecido por el Coivid- 19.

“El 17 de agosto ante la cifra de 56 mil fallecidos a causa del coronavirus, se filtra un video, que nadie conoce su autenticidad, nadie reconoce su autoría, nadie dice quien lo filtró, la Fiscalía no lo reconoce como bueno y al final de cuentas de lo que estamos hablando es de un video que por supuesto no tiene ningún valor probatorio y luego con ese valor probatorio, al parecer el presidente de México le importa mucho porque lo reproduce en una mañanera como si fuera un acto de gobierno, pirotecnia al fin , es lo que le gusta, es lo que ocurre en las novelas, entretener al auditorio mírenlo si no, estamos hablando de una cosa que no va a acabar con nadie en la cárcel, mucho menos Lozoya por supuesto que no. El 18 de agosto ya con 57 mil muertos por Covid el presidente expresa su profundo enojo porque el video no permeó en la población de la forma como él esperaba y acusa a los medios de no dar cobertura a ese tipo de notas”.