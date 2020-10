Legisladores de oposición califican de criminal a López- Gatell por el manejo de la pandemia en México

Ciudad de México. En su comparecencia en el Senado, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell responsabilizó a la desigualdad que existe en el país y a la situación socioeconómica, entre otros factores como los causantes de los fuertes efectos del coronavirus en México y no a una mala estrategia para enfrentar la pandemia.

“México es un país dónde la desigualdad social marca los ritmos, las consecuencias, las capacidades de actuación y el destino de miles de millones de mexicanas y mexicanos, esto es difícil enfrentarlo, es difícil reconocerlo, pero cuando se tiene la conciencia clara de que las realidades sociales y económicas marcan el destino de todo lo demás consideramos indispensable tenerlo siempre presente”.

López-Gatell también arremetió contra los críticos de la estrategia contra de la pandemia.

“Una cosa es la política y otra es la salud pública, lo cito porque consideramos que a lo largo de estos meses, aunque es entendible desde un punto sociológico y desde un punto de vista de la conducta humana, es entendible que afloren actitudes, respuestas comportamientos no favorables a la unidad, no favorables a la serenidad”.

Los legisladores de oposición le respondieron que es su responsabilidad la tragedia que se vive en México por la mala estrategia para combatir la pandemia. La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo dijo que la estrategia implementada es criminal, así como la actitud mostrada por López-Gatell ante el problema.

“Hoy no hay nada bueno que le podamos reconocer que usted haya hecho bien en el manejo de esta pandemia, bueno sí, el que se lavó muy bien las manos usted, se lavó muy bien las manos de ser el responsable en el manejo de esta pandemia, se lavó las manos en su juramento como médico, y eso se lo digo subsecretario; es criminal, eso lo hace a usted un criminal. Criminal es haberle dicho a la gente que el cubrebocas no era útil, cuando sí lo era, y hoy usted lo promueve porque ya no le quedó de otra, pero mire ni siquiera es capaz de lograr que el presidente lo utilice. Criminal es aparecer en las revistas de moda cuando las cifras de contagio y de personas fallecidas se disparaban, criminal es haber dicho que habían controlado la curva cuando en realidad estaba pasando lo contrario”.

Por su parte la senadora del PRI, Silvana Beltrones recordó que en naciones con mayores carencias se pudo controlar de mejor manera la pandemia.

“Hay países con mayores carencias que nosotros y sin embargo han sobrellevado mejor la pandemia. ¿A que se debe que México esté ocupando estos penosos lugares y que se está haciendo para evitar que diariamente haya un promedio de 300 muertes? No quisiera pensar que sólo es está esperando a que salga la vacuna”