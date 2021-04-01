Jornada de limpieza submarina en Turquía

Un grupo de buzos se sumergió en aguas del puerto de Antalya, en Turquía.

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El equipo llevó a cabo una jornada de limpieza submarina en un balneario natural. Al salir del mar, los integrantes aseguraron que habían nadado con más basura que con peces.

Cada año, ingresan al océano 8 millones de toneladas de desechos plásticos. Además, en estos tiempos de pandemia por Covid-19, a la creciente contaminación marina, se han sumado guantes y cubrebocas que terminan en los mares.

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Los buzos compartieron imágenes de los objetos encontrados con la intención de crear conciencia en la sociedad sobre la creciente crisis de contaminación.

El evento de recolección de desechos y basura fue organizado por el Comité de Medio Ambiente de los Centros de Innovación y Sociedad Civil Abdullah Sevimcok y la Comunidad Subacuática de la Universidad de Akdeniz.

Gün batımı 🌅 Lara /Antalya pic.twitter.com/IhUjIqQxik — Özcan KADIOĞLU 🇹🇷 (@okadioglu) March 29, 2021

La basura en los océanos, mares y fuentes de agua es un problema grave que amenaza el medio ambiente. El 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres.

Antalya es una vía de acceso a la región mediterránea del sur de Turquía, conocida como la Costa Turquesa por el color de sus aguas. En la ciudad, aún quedan restos de un importante puerto romano.