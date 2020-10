Llama Delgado a unidad de Morena para triunfar en 2021

Cd. de México.- Luego de que Mario Delgado Carrillo se levantó como ganador de la presidencia nacional de Morena, llamo a la militancia y a los simpatizantes de su partido a cerrar filas por la unidad y enfrentar lo que llamo el desafío electoral más grande de la historia en el 2021. En un mensaje a través de su red social y convaleciente de covid 19, Delgado lanzo la advertencia de una derrota a la oposición.

“No podemos hacerle el favor a la derecha de estar divididos o abstraídos por conflictos internos. Desde hoy eso debe quedar en el pasado.

A la derecha conservadora, vayan preparándose porque los vamos a volver a derrotar igual que en el 18. Les recuerdo que Morena es la reacción del pueblo ante el fracaso de sus gobiernos y su régimen elitista, Morena es la respuesta del pueblo natural frente su vieja forma de hacer política: saquear el país y beneficiar a unos cuantos”, señaló en su mensaje.

Mario Delgado, invitó a Porfirio Muñoz Ledo a sumarse al proyecto para que Morena siga haciendo historia y anuncio que propondrá la creación a partir de enero próximo de un Consejo Consultivo del partido integrado con los mejores perfiles.

“Voy a buscar a mi compañero Porfirio Muñoz Ledo para que nos ayude a encabezar estos trabajos. Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces en la Cámara para que avanzara la agenda de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo historia. Va mi compromiso de ser un dirigente imparcial, de actuar con honestidad, de respetar los principios de no mentir, no robar, no traicionar; ser un factor siempre de unidad y organizar a nuestro partido como un punto de apoyo para que avance la transformación”.

Dijo que esperara que el Tribunal Electoral ratifique su triunfo y agradeció la confianza de la militancia y simpatizantes en las encuestas para encabezar la dirigencia nacional de Morena.

Mario Delgado, por lo que informó que una vez que se recupere del Covid, emprenderá una gira nacional e impulsará la realización de encuestas para elegir a candidatos en los estados donde habrá elecciones.