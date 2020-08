Llama PT a Poder Judicial a castigar sinvergüenzas en caso de Emilio “L”

Cd. de México.- Para el Partido del Trabajo las revelaciones de Lozoya dejan en claro la corrupción en el gobierno pasado, por lo que se tiene que proceder en su contra y contra quinees participaron en el saqueo del país.

El coordinador del PR en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, pidió al Poder Judicial no dejar que el caso quede en la impunidad.

“Se llevaron el recurso del pueblo, abusaron de la confianza del pueblo mexicano y, por eso, celebramos que la Fiscalía General de la Republica se ponga las pilas, se aplique a fondo y también que todas las instancias públicas que les corresponde no dejen ningún acto sin denunciar que se encuentren de corrupción y que la Fiscalía proceda, y esperemos que también el Pode Judicial se ponga las pilas y que no permita el tema de impunidad, que no permita que s e salgan con la suya estos sinvergüenzas que robaron a México”, apuntó el líder cameral del PT en San Lázaro.