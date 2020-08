Llegó la hora de que López- Gatell enfrente responsabilidad penal por ineptitud ante la pandemia: senadores PAN

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri dijo que la responsabilidad penal por la mala estrategia contra el coronavirus es única y exclusivamente del subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell por haber actuado con total negligencia al atender la pandemia.

“La responsabilidad penal debe ser para el Subsecretario López Gatell, al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamentos a pacientes, por no proteger al personal médico, por la manipulación y el subregistro de datos”.



Destacó que el número de muertes en México, en comparación con países que han sabido atender adecuadamente la pandemia en condiciones similares al nuestro, refleja un rotundo fracaso de López-Gatell, al que calificó como ignorante, inepto y arrogante.

“Los 46 mil muertes y 416 mil contagios reflejan el fracaso en la estrategia, si es que la hay, para enfrentar el coronavirus, y donde desgraciadamente y tristemente ya somos el tercer lugar mundial en fallecimientos. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, desaparecido y el subsecretario López Gatell totalmente rebasado. Su ineptitud solo se equipara con su arrogancia”.

Mauricio Kuri se refirió a cada uno de los errores de López-Gatell que han llevado, insistió, a la muerte a miles de mexicanos.

“El supuesto científico se ha negado a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud: no recomendó el uso del cubrebocas, no aplicaron suficientes pruebas, no se restringió a tiempo la llegada de visitantes extranjeros, el confinamiento inició tarde, no se prepararon con la suficiente infraestructura hospitalaria, material o equipo médico elemental para atender la emergencia. Día tras día hemos visto cómo este señor López Gatell ha ido manipulando las cifras y los mensajes para intentar justificar su fracaso. El día de ayer fue el colmo, el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción: pide sanciones administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención. Busca a quien culpar. La responsabilidad penal debe ser para el Subsecretario López Gatell.

Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez se comprometió a buscar las vías jurídicas para denunciar penalmente por esos errores a López-Gatell. Además calificó la negativa a portar el cubrebocas como una actitud machista.

“Pero yo sí creo que ya se pueden ir integrando suficientes pruebas para decir que la responsabilidad, al menos por omisión, sí tiene que ver el doctor López-Gatell de esas 46 mil personas fallecidas, yo creo que sí es hora; parece que está concentrado más en su carrera política que en atender la pandemia, entonces yo creo que sí ya llegó el momento de pedirle cuentas. Cada familia que ha perdido, o familias que han perdido a más de una persona, creo que pues son víctimas de la indolencia de este señor. Y todavía, a pesar de los enésimos artículos científicos que su servidora ha leído por puro gusto, donde recomiendan el uso del cubrebocas como una medida de prevención, le metió al presidente la idea machista, porque yo también sostengo que es machismo, de no usarlo, y eso podía permitirnos contener la pandemia”.