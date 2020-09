López Obrador anuncia renuncia secretario Medio Ambiente en medio de polémica por críticas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles la renuncia del secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, semanas después de la polémica generada tras la difusión de un video en el que el exfuncionario criticaba al Gobierno.

El mandatario dijo que Toledo le comunicó su dimisión desde antes de la difusión del video en la prensa y redes sociales, en medio de una contraversia entre las secretarías del Medio Ambiente y de Agricultura sobre el uso del glifosato, un herbicida señalado por ambientalistas como altamente tóxico.

López Obrador dijo que Toledo dejaba el puesto por cuestiones de salud.

“Me estaba ya informando que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar desde antes de que se generara la polémica por el agroquímico”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

“Y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir y entonces ya me presentó su renuncia”, añadió.

Toledo atribuyó en su momento la difusión del video, en el que hace las declaraciones en un reunión privada, a una campaña en su contra por parte de fabricantes de agroquímicos y empresarios agroindustriales locales por su postura en contra del herbicida.

El exfuncionario será sustituido por la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, añadió el gobernante.