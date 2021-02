López Obrador participó en investigación especial contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue parte de una investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para probar ciertos medicamentos contra el Covid-19, que afortunadamente dio buen resultado.

Al dar detalles de cómo fue tratado contra el Covid-19, el jefe del Ejecutivo dijo que se decidió que participará en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto de Nutrición y aceptó formar parte de las personas que están probando ciertos tratamientos, por lo que recibió medicamento antiviral y desinflamatorios.

TE RECOMENDAMOS:

López Obrador reaparece en las conferencias en Palacio Nacional

El presidente López Obrador dijo que tuvo molestias desde el sábado 23 de enero, un día antes de confirmarse el positivo a Covid-19.

“Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | Durante su mañanera, el presidente @lopezobrador_ reveló que las pruebas rápidas no funcionaron para detectar que estuviera contagiado de #COVID_19 pic.twitter.com/WDH129mJCQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 8, 2021

El presidente López Obrador reveló que en las dos pruebas rápidas que se realizó, el sábado 23 de enero y el domingo 24, salió negativo a Covid-19, pese a que ya tenía síntomas. Indicó que hasta la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta fue que dio positivo al virus de SARS-CoV-2.

“Primero dar gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia porque salí bien, sano, tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia. El domingo que me hicieron una radiografía ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento”, indicó el presidente López Obardor.

Reafirma su postura de no usar cubrebocas: Ya no contagio

El presidente López Obrador dijo que en México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, por lo que cada quién debe asumir su responsabilidad de usar el cubrebocas.

“Es una decisión de cada persona, que es lo que se ha venido recomendando, cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, cuidarnos incluso de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso, básicamente”, dijo el jefe del Ejecutivo.

-¿Usted va a usar el cubrebocas?preguntó un reportero.

- No, no. Ahora además de acuerdo con lo que plantean los médicos ya no contagio.