Los Duques de Sussex presentan nueva demanda contra un medio impreso, llevan seis

Los Duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, presentaron una nueva demanda contra un medio impreso, la sexta desde que están casados.

La nueva demanda fue presentada contra la editora Associated Newspapers, hogar del diario The Daily Mail y del semanario dominical The Mail on Sunday.

Según reportes, la nueva demanda fue presentada el pasado 27 de noviembre y tiene como origen una publicación que el semanario realizó en octubre pasado en la que se afirmaba que el príncipe había perdido contacto por completo con la Marina Real desde que la pareja oficializó su salida de la familia real, en marzo pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Peregrinos cantan mañanitas a la Virgen de Guadalupe antes del cierre de la Basílica.

Enrique se molestó con la publicación por el aprecio que le tiene a las fuerzas armadas, pues fue un elemento activo de 2005 a 2015, participó en diversas misiones an Afganistán y en más de una ocasión ha confirmado que el ejército y la Marina Real le ayudaron a madurar como persona.

Esta es la sexta demanda que los Duques de Sussex presentan contra medios impresos, siendo la primera la presentada en octubre de 2019 por el acoso que Meghan Markle sufría de parte del semanario The Mail on Sunday. Ese primer juicio estaba contemplado para realizarse en enero pasado, pero la duquesa solicitó un aplazamiento por cuestiones personales y le fue concedido, por lo que se realizará en otoño de 2021.

La segunda demanda llegó en noviembre de 2019, también contra Associated Newspapers. Esta vez, la razón fue la publicación de historias falsas sobre la vida de Markle.

En abril de 2020, los duques cortaron relaciones con los tabloides The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express, asegurando que las publicaciones que estos medios realizaban sobre su vida de pareja eran falsas y podían comprometer aspectos personales.

En julio de 2020 se presentó una demanda más, esta vez contra un paparazzi que fue acusado de invadir la privacidad de la pareja por tomar fotografías al interior de la residencia de la pareja, en Los Ángeles, gracias a un dron.

La penúltima se presentó en septiembre, esta vez contra la agencia Splash News por haber fotografiado sin autorización Meghan Markle y su hijo Archie durante sus vacaciones en Vancouver, Canadá.

En más de una ocasión, el príncipe ha manifestado su preocupación por el constante acoso de los medios sobre él y principalmente su esposa, temiendo que tenga un trágico final como el que sufrió su madre, la fallecida Diana de Gales.

“Aunque hemos seguido poniendo buena cara, como muchos de ustedes pueden imaginarse, cuesta describir lo doloroso que ha sido, porque en la era digital de hoy en día, las invenciones de la prensa son tomadas como verdades en todo el mundo”, declaró el duque de Sussex tras presentar la primera demanda el año pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Usuarios reportan fallas en Facebook, Messenger e Instagram.