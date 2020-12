Maestros retiran bloqueo de Cámara de Diputados

Ciudad de México. Trabajadores y padres de familia del subsistema de Telebachilletato retiraron el bloqueo que mantuvieron durante 4 en la Cámara de Diputados.

Esto se logró, luego de que una comisión de legisladores abrió canales de comunicación con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien los recibirá esta tarde.

Los profesores de Telebachillerato provienen de 26 estados del país.

Demandan regularizar esta modalidad educativa, que opera desde hace 7 años en el país, a fin de que se reconozca dentro de la estructura de la SEP, con derecho a plazas y nómina a 9 mil 700 docentes de más de 4 mil 200 planteles de Telebachillerato.

Acusan que gobiernos estatales amenazan con desaparecer este sistema que permite acceder a educación a más de 145 mil estudiantes de comunidades más marginadas.

“…A pesar de que los recursos de la federación llegan etiquetados por el capítulo mil, lo convierten al capítulo 4 mil para no generar responsabilidades y no otorgarles las prestaciones a los compañeros ni siquiera otorgarles el propio salario… eso, en los estados no ha permitido otorgar este reconocimiento a los trabajadores, entonces, lo que se requiere es la regularización, que haya una clave presupuestal y que por disposición de ley ya los recursos se ejecuten tal cual lo confirman los anexos en los convenios que se firman año con año”, acuso Celestino Jiménez Aparicio, presidente del Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario.

Y es que denuncian que en algunos estados, como Chiapas, no les pagan.

“ Se supone que el gobierno del estado debe poner el otro 50 por ciento hasta la fecha no hemos recibido ni salario, ni aguinaldo ni prestaciones sociales ni servicios de salud, absolutamente nada…Este subsistema ya está en el Diario Oficial dela Federación como una oferta educativa más, sin embargo, allá nos siguen tratando como asesores voluntarios , exigimos que se nos respeten nuestros derechos laborales ”, señaló Alicia González, maestra Telebachillerato Chiapas.

Un grupo de legisladores se reunió con una comisión de profesores ante quienes dejaron en claro que ni la reforma educativa ni el presupuesto autorizado prevé la desaparición de los Telebachilleratos.

“Para tranquilidad de los maestros y maestras de Telebachillerato comunitario de ninguna manera puede desaparecer, porque sabemos de la importancia social que tiene en sus comunidades y en los estados de la república”, afirmó Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Y otros apuntaron responsabilidades a los gobernadores.

“Que entiendan que el recorte presupuestal federal no se dio, en los estados están haciendo más de lo mismo, y estamos denunciando que en los estados están haciendo más de las suyas y los traen en las calles, marchas y panteones porque no le s pagan porque les van a desaparecer sus escuelas, yo creo que no s e trata de eso”, acusó María Chávez Pérez, diputada de Morena.

Durante la protesta maestros de Telebachillerato acompañados de padres de familia se colocaron en cada una las puertas de acceso de la Cámara de Diputados para impedir la entrada a las instalaciones.