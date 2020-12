Manzanero, el romántico interpretado en todo el Mundo

Armando Manzanero, un nombre que por sí mismo lo dice todo. Pero ¿qué había detrás del genio, en su vida personal y bajo de los escenarios para que compusiera algunos de los mejores temas románticos que han recorrido el mundo en las mejores voces?

Armando Manzanero Canché, el genio nacido en Mérida, Yucatán a quien tantos talentos mundiales le deben éxitos, se dedicó, hasta sus últimos días, a la creación musical y después de medio siglo su piano guardó silencio esta madrugada.

Se trata de uno de los compositores más emblemáticos de la música mexicana contemporánea, y ha sido el creador de verdaderos himnos al amor como “Somos novios” y “Contigo aprendí”, melodías que también han sido interpretadas por él mismo y otros artistas, de la talla de Luis Miguel o Alejandro Fernández.

En la edición 2020 de los Latin Billboard, realizada en octubre pasado, recibió un emotivo homenaje en voz de artistas como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro (Reik) y Joy Huerta (Jesse & Joy).

En alguna ocasión en el programa “Porque amamos la música”, el cantautor declaró algo que resumiría su idea de la música: “es la compañera más importante que puede tener cualquier ser viviente; hasta las flores y las plantas, cuando escuchan música, se sienten mejor”.

Manzanero nació el 7 de diciembre, pero el año siempre causó confusión, pues aunque era de dominio público que el acta del compositor marcaba 1935 como su fecha de nacimiento, él siempre se ‘aumentaba’ un año.

“Mi acta de nacimiento está un poquito chueca, porque nazco el 7 de diciembre de 1934, pero mi papá me registra mucho después”, relató tras recibir la medalla ‘Silvio Zavala Vallado’, en 2015.

Su padre, Santiago Manzanero, fundador de la orquesta típica Yucalpetén, le inculcó el amor por la música, situación que a los 8 años lo llevó a matricularse en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal.

“Aprendí a tocar la guitarra pero mal, no correctamente. Pero empiezo a aprender música bien cuando tenía 8 años. (...) Gracias a que mi mamá (Juana Canché) cambió una máquina de coser por un piano que estaba arrumbado, es que agarré el piano, con ese piano aprendí. (...) Yo nunca he ganado un peso que no haya sido con música”, recordó en otro programa transmitido por Internet.

En 1950 Manzanero compuso su primera canción: “Nunca en el mundo”, y al año siguiente inició su actividad profesional como pianista.

Inició su trabajo como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional y se convirtió en el pianista acompañante de artistas tales como Pedro Vargas, Daniel Riolobos, Lucho Gatica y Raphael.

Trabajó y fue interpretado por Angélica María, Libertad Lamarque, David Bisbal, Miguel Bosé, Pedro Fernandez, Vicente Fernandez y Luis Miguel, entre muchas otros.

En 1962 obtuvo el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. Esto lo animó para, en 1967, lanzar su primer disco, titulado “Mi primera grabación”.

Una de sus polémicas más grandes ocurrió en 1970, cuando el cantautor estadunidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis Presley, versionó su canción Somos novios en idioma inglés, titulándola It’s impossible, pero e estadunidense lo denunció por plagio.

ALGUNAS DE SUS CREACIONES

De acuerdo con laa biografia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Manzanero tenía “una capacidad imaginativa y productividad narrativa musical, y ha contribuido a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo; gracias a éxitos como No, Adoro, Esta tarde vi llover, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Somos novios, Como yo te amé, Te extraño, Por debajo de la mesa, No sé tú, Nos hizo falta tiempo y Nada personal es considerado uno de los máximos exponentes de la composición”.

Lo refiere como compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista; ha realizado programas de radio y televisión, ha musicalizado películas y temas de su autoría han sido incluidos en diversas cintas.

“Llevó su obra a importantes escenarios nacionales e internacionales como el Lincoln Center y Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro, y los teatros Colón en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas”.

E indica que 1983 es elegido vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en 2007 es nombrado presidente adjunto, y en 2011 suma a su apasionada vocación creativa la lucha en pro del Derecho de Autor y asume el cargo de presidente.

“Cuenta con innumerables reconocimientos entre los que destacan dos Latin Grammy por sus discos Duetos y Duetos I; el Lifetime Achievement Award Grammy a la Trayectoria Artística 2014, otorgado en cinco ocasiones a artistas latinoamericanos y solo una vez a un mexicano: Armando Manzanero; el nombramiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Patrimonio Cultural de las Américas, en 2015, por su influencia en la música hispanoamericana a lo largo de su carrera; la Medalla Héctor Victoria Aguilar 2016, máximo reconocimiento del Congreso del Estado de Yucatán; la presea Gran Maestro otorgada por la SACM, y el Premio Trayectoria Artística de los Billboard de la Música Latina 2020".

Recuerda que en palabras del escritor Carlos Mosiváis, “Manzanero hace del trabajo constante su fuente de inspiración, de la inspiración uno más de sus recursos estilísticos, de los tres o cuatro minutos de cada canción el paisaje donde la melodía compleja y las frases sencillas hacen inevitable el enamoramiento del amor.

“Muestra de ese talento son sus más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial tanto en versiones originales como traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas por voces, entre otras, como las de Alejandro Fernández, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Boccelli, Aranza, Bronco, Café Tacvba, Carlos Rivera, Cristina Aguilera, David Bisbal, Edith Márquez, Elvis Presley, Filippa Giordano, Fito Paez, Francisco Céspedes, Johnny Mathis, José José, La Original Banda El Limón, Lisset, Luis Miguel, Miguel Bosé, Natalie Cole, Nelson Ned, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Paty Cantú, Paul Mauriat, Perry Como, Presuntos Implicados, Raphael, Ricardo Montaner, Roberto Carlos, Tania Libertad y Tony Bennett”.

Su legado está grabado en la historia de la música para gloria de México en el mundo.

