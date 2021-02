Médico que abusó de Mariana aún trabaja en clínica de Chiapas

La madre de Mariana Sánchez, la doctora que fue hallada sin vida en Chiapas, aseguró que su hija le reveló que un médico de la Clínica de la Jurisdicción Número 6 con sede en Palenque, Chiapas, fue quien la agredió sexualmente y aún continúa trabajando ahí pese a la denuncia que la joven realizó.

Te puede interesar:Estudiantes de medicina en Chiapas exigen justicia por el feminicidio de Mariana

Lourdes Dávalos Ábrego, declaró que el médico entró a su cuarto forzando las puertas y al parecer tenía antecedentes de abusar de otras mujeres.

La madre de Mariana dijo que su hija le reveló que el doctor entró a su cuarto forzando las puertas y que la jefa de la clínica donde realizaba su servicio social solo le dio unos tamales y la mandó a descansar dos días.

Las autoridades del hospital ignoraron la denuncia de Mariana, no la cambiaron de clínica y no iniciaron una investigación en contra de los responsables, dos meses después la encontraron muerta en el cuarto donde vivía, todo indica que fue asfixiada y hasta el momento no se sabe quién la asesinó

“La directora de la clínca sabiendo que hubo acoso... ella me platicó muchos detalles... el sujeto entró a sy curto forzando puertas y la jefa de la clínica donde la mandaron lo único que hizo fue darle unos tamales y que viniera aquí dos, tres días y que lo iban a correr”, declaró Lourdes Dávalos Ábrego.

El cuerpo de Mariana fue cremado, a decir de su familia, por presión de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que era necesario que este caso se realice con perspectiva de género.

El pasado fin de semana se realizaron una serie de manifestaciones en contra de este feminicidio y para exigir justicia para la joven doctora.

Después el abuso sexual, Mariana recibió unos tamales y dos días de descanso, de la directora de la clínica de #Palestina, #Ocosingo donde fue hallada sin vida el pasado jueves, denunció su madre Lourdes Dávalos#JusticiaParaMariana#NiUnaMenos pic.twitter.com/UKNKbmdE5X — fredymartin (@fredymartin) February 1, 2021

Te puede interesar: Conductor choca contra una vaca y provoca apagón en Nuevo León