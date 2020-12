“Prohibido prohibir": López Obrador llama a capitalinos a quedarse en casa en fiestas de Fin de Año

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población de la Ciudad de México y a la de todo el país a actuar con responsabilidad durante las celebraciones de fin de año, como la Virgen de Guadaulpe, la Navidad y la llegada de Los Reyes Magos, ante el incremento de los contagios de Covid-19, en especial en la capital.

“Es una convocatoria un llamamiento respetuoso, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando, causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos.

“El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas, como las prohibiciones o el toque de queda, puede ser utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho: prohibido prohibir”, dijo el mandatario.

En su mensaje en Palacio Nacional, el mandatario propuso diez puntos a la población, a la que no quiere imponer ninguna medida a la fuerza.

“En consecuencia ahora hago un llamado a actuar con plena responsabilidad que no se relaje la disciplina que no nos confiemos, somos libres pero respetuosamente pero les propongo lo siguiente":



Uno si no tenemos nada importante que hacer no salgamos a la calle, en este mes de diciembre hay más gente en la calle.

Dos, comunicarse con familiares y amigos por teléfono.

Tres, estar solo con las personas con las que habitamos la misma casa.

Cuatro, no hacer fiestas ni reuniones.

“No hagamos fiestas, ni reuniones con familiares o amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas. Les decía yo de la familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos los nietos y además amigos, pues ya con eso, nos reunimos 20, 30,40, entonces procurar en estos días, porque ya pasará esta pandemia, esta pesadilla.

“Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, cariño, amor, no lo compres”, agregó.

