VIDEO| Varios se salvan de ser aplastados; así colapsó el techo de una tienda tras intensas lluvias en Nueva Jersey

Lo que comenzó como una jornada de compras terminó convirtiéndose en una escena de tensión en Nueva Jersey, donde el techo de una tienda colapsó parcialmente durante las intensas lluvias registradas este lunes.

El desplome quedó grabado por cámaras de seguridad y mostró el momento en que clientes y empleados corrieron para ponerse a salvo apenas unos segundos antes de que una gran sección de la estructura cayera sobre el área de panadería.

Caos y momentos de pánico tras colapso de techo en supermercado

El incidente ocurrió en Ocean Township, mientras un sistema de tormentas avanzaba por el noreste de Estados Unidos; aunque dos personas quedaron atrapadas de forma momentánea entre los escombros, ambas lograron salir y, de acuerdo con las autoridades locales, no se reportaron personas lesionadas.

El caso movilizó a bomberos, policías y equipos especializados, quienes además revisaron la zona por un posible reporte de fuga de gas.

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COLAPSA TECHO DE TIENDA EN NUEVA JERSEY, EE. UU.



🇺🇸| Las cámaras de seguridad registraron el instante en que una sección de aproximadamente 15 metros del techo de una tienda BJ’s Wholesale Club, en Ocean Township, Nueva Jersey, se desplomó sobre el área de panadería. El… pic.twitter.com/gIztNJ3VuR — News On Demand (@OnDemand_News) July 6, 2026

Segundos marcaron la diferencia dentro de la tienda

Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo varios clientes caminaban con normalidad cuando comenzaron a escucharse fuertes crujidos provenientes del techo; instantes después, una estructura de aproximadamente 15 metros cedió y cayó sobre una parte del establecimiento.

Quienes se encontraban cerca reaccionaron de inmediato y corrieron hacia zonas seguras, mientras otros permanecieron inmóviles por la sorpresa, esa rápida reacción evitó que el colapso terminara en una tragedia mayor.

Tras asegurar el inmueble, los equipos de emergencia inspeccionaron toda la tienda para descartar personas atrapadas y verificar la estabilidad del resto de la construcción antes de permitir el acceso del personal especializado.

Las lluvias pusieron fin a la ola de calor, pero dejaron nuevas emergencias

El desplome ocurrió en medio del cambio de condiciones meteorológicas que puso fin a la intensa ola de calor que afectó durante varios días al noreste de Estados Unidos; después de registrar temperaturas históricas cercanas a los 40 grados Celsius en ciudades como Nueva York, las lluvias y tormentas llegaron con fuerza a Nueva Jersey, Pensilvania y otras entidades.

Sin embargo, el alivio por el descenso de la temperatura vino acompañado de inundaciones, fuertes rachas de viento y daños en infraestructura, diversas vialidades presentaron encharcamientos y varios servicios de emergencia atendieron reportes relacionados con árboles caídos, afectaciones en inmuebles y problemas eléctricos.

Tormentas también dejaron miles de hogares sin electricidad

Las condiciones meteorológicas no solo provocaron el colapso del techo de la tienda en Nueva Jersey; de acuerdo con reportes de empresas de energía, más de 373 mil hogares y negocios permanecieron sin suministro eléctrico durante la jornada en distintos estados.

Pensilvania concentró una de las mayores cantidades de interrupciones, mientras que Michigan y zonas del estado de Nueva York también registraron afectaciones importantes. Las compañías eléctricas desplegaron cuadrillas para reparar los daños y anunciaron trabajos continuos para restablecer el servicio lo antes posible.