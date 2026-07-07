Ella es Celeste Amarilla, la senadora de Paraguay que insultó al jugador francés Kylian Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla se encuentra en el ojo del huracán luego de publicar una serie de mensajes ofensivos contra el futbolista francés Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026.

Sus comentarios fueron señalados como racistas y xenófobas, provocando una ola de críticas dentro y fuera de Paraguay. Incluso, el Gobierno paraguayo se deslindó de la senadora. Pero, ¿quién es Celeste Amarilla?

¿Quién es Celeste Amarilla? perfil de la senadora de Paraguay

La funcionaria es una política paraguaya identificada con una postura de centro-liberal y militante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las principales fuerzas de oposición en Paraguay.

Actualmente se desempeña como senadora de la República, aunque anteriormente ocupó un lugar en la Cámara de Diputados, donde representó al distrito de Asunción entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2023.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

A lo largo de su trayectoria ha sido una figura polémica por los cuestionamientos relacionados con su patrimonio y su actividad empresarial, pero la situación escaló a otros niveles a raíz de sus comentarios en la red social X.

¿Qué dijo Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé?

La controversia comenzó después de que la legisladora reaccionara en X a una publicación relacionada con el partido entre Paraguay y Francia.

En el tweet escribió: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada".

Tras la polémica, Kylian Mbappé respondió directamente a la legisladora, asegurando que es una mujer "indigna de su cargo" y que no representa al pueblo paraguayo, destacando que la selección de ese país había ganado el respeto del mundo por su desempeño en el Mundial.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Las polémicas que han marcado la carrera de Celeste Amarilla

No es la primera vez que la política paraguaya protagoniza una controversia. En 2020, cuando era diputada, fue suspendida durante 60 días sin goce de sueldo luego de declarar que decenas de legisladores habían obtenido sus cargos con "dinero sucio".

Un año después volvió a aparecer en las noticias debido a investigaciones periodísticas que cuestionaron el crecimiento de su patrimonio y su participación en empresas dedicadas al suministro de leche y alimentos para escuelas públicas, lo que hizo que varios medios comenzaran a llamarla la "Reina de la merienda escolar".}

Tras los comentarios contra el jugador, la Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia penal al considerar que las declaraciones fueron "absolutamente abominables e inaceptables".

Mientras que, el Gobierno de Paraguay se deslindó de las declaraciones, asegurando que los comentarios emitidos por Celeste Amarilla no representan la posición oficial del Estado.

