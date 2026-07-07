“Se notaba tu desprecio a cada jugador”: la polémica respuesta de la senadora de Paraguay a Kylian Mbappé

La polémica entre la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, y el futbolista Kylian Mbappé continúa creciendo días después del partido entre Paraguay y Francia.

Lo que comenzó con declaraciones que fueron señaladas como racistas por parte de la senadora, ahora se suma una carta abierta de la legisladora, quien le lanzó críticas al delantero francés por su supuesto comportamiento en el partido.

Esto luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse videos en los que usuarios acusaron a Mbappé de insultar a jugadores paraguayos durante el partido y de rechazar el saludo del portero.

MBAPPÉ DICIÉNDOLE LA CONCHA DE TU MADRE A UN JUGADOR DE PARAGUAY pic.twitter.com/iuhBBjmQaN — Indie 505 (@Indie5051) July 4, 2026

La controversia de Celeste Amarilla hacia Mbappé

Ante estas acusaciones, Celeste Amarilla publicó un tweet que fue ampliamente señalado como racista y xenofobico, provocando una respuesta del jugador.

Pero la cosa no acabó ahí, ya que horas más tarde la senadora volvió a pronunciarse y explicó por qué, según su versión, decidió cuestionar la actitud del futbolista francés.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales, la senadora aseguró que su molestia con Mbappé comenzó por su actitud.

“A mí me enojo mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste: "si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas", no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos.

También hizo referencia a otra declaración relacionada con "sacarse el esmoquin", señalando que fue vista como una comparación entre ambos equipos y que reflejaba una actitud de superioridad.

Además, acusó que el delantero lanzó una expresión ofensiva hacia un futbolista paraguayo al decir "la concha de tu madre", frase que calificó como especialmente agresiva dentro del contexto latinoamericano..

La respuesta previa de Mbappé hacia la senadora Celeste Amarilla

La nueva carta de Celeste Amarilla llegó después de que Kylian Mbappé respondiera públicamente a los mensajes que la senadora había publicado tras el partido.

El futbolista francés calificó a la legisladora como una mujer "indigna de su cargo" y aseguró que sus comentarios daban una mala imagen de Paraguay. Asimismo, afirmó que no permitirá que personas promuevan el odio y el racismo.

Las declaraciones del delantero fueron respaldadas por la Federación Francesa de Futbol, que informó que analizaría emprender acciones legales por considerar inaceptables los comentarios dirigidos contra el jugador.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Gobierno de Paraguay se deslinda de las declaraciones de Celeste Amarilla

Pero esto solo hizo que Celeste Amarilla acusara de violencia de género, cuestionando que el futbolista la calificara de "indigna" y "despreciable", al considerar que esos señalamientos constituyen violencia política.

"¿Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés? Violencia de género pura y dura. Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo", escribió.

La legisladora también pidió al delantero francés retractarse y ofrecerle una disculpa pública.

Mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales, el Gobierno de Paraguay se deslindó de las declaraciones de la senadora , asegurando que no representan los valores del país.

