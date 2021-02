Mónica Rangel candidata de Morena a gubernatura de San Luis Potosí

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena, dio a conocer que Mónica Rangel Martínez será su candidata para disputar la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de seis de junio próximo.

Con esta candidatura Morena tiene 7 mujeres que contenderán por 15 gubernaturas que están en juego en junio próximo. 8 son hombres.

Mónica Rangel era la responsable de Salud en el actual gobierno potosino que encabeza el PRI.

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, informo que Mónica Rangel resulto ganadora de las encuestas de preferencia que se realizaron entre 21 mujeres que se registraron para buscar la candidatura al gobierno.

“Está abierto por estatutos a que lleguen liderazgos externos … Confiamos en que la Dra. Rangel va a asumir plenamente el compromiso en morena de regenerar la vida pública del país, de hacer d e la política siempre un imperativo ético de apegarnos a los principios; no mentir, no roban no traicionar e impulsar la transformación del país”, señaló el líder de los morenistas al anunciar la decisión ante la candidata al gobierno de San Luis Potosí.