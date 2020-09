Monreal asegura que no meterá las manos en el proceso interno de Morena

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pidió unidad a todos los contendientes a la presidencia de su partido pues adelantó que vienen etapas difíciles para el mismo. También desmintió que tenga las manos dentro de ese proceso y aseguró que no se meterá en el mismo. Informó que ha hablado con todos los aspirantes y les ha reiterado que no se meterá en esa elección interna.

“Me parece que hace falta que todos intentemos lograr unidad en torno a lo que viene, porque viene una etapa difícil. El tiempo no está fácil y, se los digo con toda honestidad, yo no me meto, no me voy a meter a favor de nadie. He hablado con todos. He hablado con Porfirio, he hablado con Yeidckol, he hablado con Gibrán, he hablado con Mario Delgado, he hablado con Alejandro Rojas, he hablado con todos y obviamente les he dicho a todos que no me voy a meter, aunque me metan; pero no será la primera vez que me meten sin que esté metido. Es parte del ejercicio de la política, soy prudente y no voy a involucrarme en ninguna parte con ninguno. Espero que todo salga bien”.

También reconoció la trayectoria de Marcelo Ebrard y Porfirio Muñóz Ledo.

“Creo que hoy más que nunca necesitamos mucha unidad, mucha unidad. No me peleo con la historia. Porfirio Muñoz Ledo es la historia y es un símbolo de la vida democrática de este país. Y para mí, lo dije la ocasión pasada, Marcelo Ebrard es el mejor colaborador que tiene el Presidente de la República, para mí, entre los mejores colaboradores”.