Monreal batea propuesta de consulta ciudadana para apoyar a quienes perdieron su empleo por la pandemia

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó en un comunicado que ni él ni su bancada respaldarán la propuesta de 43 senadores de oposición para llevar a cabo una consulta ciudadana con el fin de preguntar a la sociedad si están de acuerdo en que se otorgue un Ingreso Básico Universal a quienes perdieron su empleo por la pandemia. Este miércoles se dio a conocer que todos los senadores del PAN, PRI, PRD, uno de MC y dos de Morena apoyaron un documento en el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado que se realice una consulta ciudadana con ese propósito.

La Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones respectivas. Sin embargo Ricardo Monreal informó que no apoyará la propuesta de la oposición. En el comunicado indicó que para la propuesta de consulta popular que otorgue un Ingreso Básico Universal le hubiera gustado un mayor consenso por lo que no tiene su venia, pero tiene su respeto. Señaló no estar de acuerdo en la forma, sin embargo, dijo, hay una Comisión que está analizando el tema. Insistió en que no descalifica la propuesta presentada por senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios, sin embargo, subrayó que él hubiera preferido que este asunto se dialogara más entre todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta. Detalló que esta propuesta será discutida y deliberada en la Comisión de Gobernación, ya que lleva un proceso distinto a cuando es solicitada por el titular del Ejecutivo, caso en el que se remite directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Vamos a ver qué procede jurídicamente”, apuntó.

El legislador explicó que, cuando la petición de consulta provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictaminación. Precisó que el dictamen deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso y posteriormente enviada a la Suprema Corte (SCJN) junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre la constitucionalidad o no, dentro de un plazo de los siguientes 20 días naturales. Añadió que si la resolución de la SCJN reconoce la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante Decreto y notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) que se hará cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma el primer domingo de agosto.