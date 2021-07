Morena acusa a PAN de poner trabas a periodo extraordinario

Ciudad de México. EL coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, urgió a la Comisión Permanente a lograr un acuerdo para realizar el periodo extraordinario que permita desahogar el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo y el del Fiscal de Morelos, así como la ratificación del nuevo secretario de Hacienda, y ampliar el plazo para la subcontratación.

Acuso al PAN de poner obstáculos para no llevar ante la justicia a quienes han cometido delitos y hoy se escudan en el fuero y siguen cobrando como legisladores.

“Habría que preguntarles a los legisladores del PAN por qué razón siguen asistiendo a cuestiones legaloides, que no jurídicas, para impedir que sesione la Comisión Permanente… y retrasando…¿Pero siguen cobrando?. Yo espero que sí, tienen fuero. Aunque no debería de ser, así es”, señalo el líder cameral de Morena.

No obstante, Ignacio Mier, advirtió que en caso de que no se dé un acuerdo para convocar a periodo extraordinario, no quitaran el dedo del renglón y en septiembre con la nueva legislatura Morena volverá a poner los temas sobre la mesa.

“Era un tema de congruencia política, era un tema de consecuencia, de ser consecuentes en lo que decimos y en lo que predicamos, por eso es que nosotros lo solicitamos. Y en todo caso, si no sesiona la Comisión Permanente, serán los primeros temas que sean agendados para la primera sesión; pero yo espero, yo confío en que haya congruencia, que haya consistencia política y legislativa y sesione la Comisión Permanente”, confió el morenista.