Morena desconoce fuero de Fiscal de Morelos para ser detenido

Ciudad de México. En la Cámara de Diputados, Morena y el PT aprobaron el dictamen que desecha la petición de desafuero en contra del al Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, a pesar de que cuenta con un amparo de la justicia federal que le impide al Poder Legislativo realizar cualquier procedimiento. El argumento de morenistas y petistas es que el Fiscal no tiene fuero y puede ser detenido.

Y a unos pasos del salón de sesiones en San Lázaro, se apareció el Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, anuncio que en las próximas horas interpondrá ante el Poder Judicial un incidente de violación a la suspensión definitiva del amparo que le otorgo un juez federal ya que considero que los diputados que avalaron el dictamen que determina que no goza de fuero interpretaron la Constitución cuando no es su facultad.

Dijo no tener miedo a ser detenido cuando salga de las instalaciones de la Cámara de Diputados, porque no es un delincuente y el delito por el que lo acusa la Fiscalía General es por no presentar los resultados de su examen de confianza el día que fue nombrado Fiscal por el Congreso Local y eso, afirmo no es un delito en el código penal.

El Fiscal de Morelos, señaló al gobernador Cuauhtémoc Blanco de ejercer una persecución policía en su contra, no obstante, aclaró que no es su enemigo.

Uriel Carmona apuntó que si alguna autoridad judicial lo requiere estará en su oficina en Cuernavaca, porque no pretende ocultarse.

Morena y el PT aprueban el dictamen

Con 274 votos a favor, Morena y el PT aprobaron el dictamen que desconoce el fuero del Fiscal de Morelos. Hubo 108 en contra y 2 abstenciones de legisladores de oposición.

Los diputados del PAN no votaron a pesar de que estuvieron presentes en el salón de sesiones. Argumentaron que hacerlo implicaría su desafuero por incurrir en desacato a un mandato judicial.

En el debate, los legisladores de la oposición defendieron el fuero de los titulares de las fiscales, como órganos autónomos y alertaron que desconocerlo implicara un riesgo para la independencia de los fiscales.

El argumento de Morena y del PT, es que el Fiscal no goza de fuero y puede ser procesado penalmente por la justicia solo basta una orden de aprehensión.