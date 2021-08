Morena quitará restricción para promoción de revocación de mandato

Ciudad de México. Mario Delgado, presidente de Morena, instruyó a sus diputados de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados a poner en primer término de la agenda legislativa la Ley de Revocación de Mandato e incluir que los partidos políticos y el presidente de la Republica puedan promocionar la consulta sin restricciones del INE.

En conferencia de prensa, luego de inaugurar la reunión plenaria de los diputados de Morena, Delgado sostuvo que en el caso del presidente debe tener el derecho de defender su cargo ante los ciudadanos.

Dijo que, a raíz de la consulta ciudadana del pasado primero de agosto, hoy es necesario quitar los candados que restringieron la amplia difusión, para que no sea solo el INE el que tenga ese derecho.

“En el caso de la Revocación de Mandato, no puede ponerse una veda para el Presidente de la República, porque de lo que se trata es si continúa o no el Gobierno; por lo tanto, no se le puede callar la boca al Gobierno cuando lo que va a estar en juego es su continuidad. Es decir, no debe haber veda para que el Gobierno pueda argumentar por qué debe quedarse y convencer a la gente”, señaló.

El líder de Morena, dijo que dar derecho de promoción de la Revocación de Mandato a partidos y al Jefe del Ejecutivo Federal, lo harán junto con sus aliados del Partido Verde y PT.