Demanda a su pareja por no proponerle matrimonio tras 8 años de novios

Una mujer, identificada como Gertrude Ngoma, demandó a su pareja por no proponerle matrimonio tras 8 años de novios en Zambia. La joven decidió tomar medidas drásticas y lo acusó ante las autoridades por no casarse con ella a pesar de tener varios años de noviazgo y un hijo en común.

La mujer tiene 26 años de edad y presentó una demanda ante la Corte Local de Kabushi contra Herbert Salaliki, de 28 años, a quien acusó de casarse con ella a pesar de haberlo prometido.

De acuerdo con medios locales, la mujer se quejó de que a pesar de que tienen un hijo, ella aún vive con sus padres, en lugar de con Hebert.

"Él nunca ha sido serio; es por eso que lo traigo ante la corte, porque merezco saber cuál es mi futuro con él”, dijo Gertrude en una comparecencia.

La joven acusó a Herbert de estar involucrado con otra mujer, con la que intercambia mensajes. Sin embargo, el hombre negó la acusación y dijo que se quiere casar con Gertrude, pero no tiene dinero para hacerlo, y se quejó de que no se comunican porque ella no presta atención.

En Zambia es una costumbre que los hombres paguen una “cuota de apreciación” a la familia de la novia, como señal de que cuidarán de ella.

La magistrada pidió a ambos, finalmente, que traten de arreglar sus diferencias fuera de la corte.