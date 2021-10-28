Museo de París devuelve parte del patrimonio cultural africano

Un museo de París devolvió artefactos pertencientes al patrimonio cultural africano, que fueron saqueados de la nación de Benin, durante la era colonial, sentando un precedente que presionará a otras instituciones para que devuelvan las obras robadas.

En una ceremonia presidida por el presidente francés Emmanuel Macron, el museo Quai Branly devolvió a la república de Benin 26 artefactos que fueron robados del Reino de Abomey en 1892. Se encuentran entre las 5 mil obras solicitadas por el país de África Occidental.

Consacrer un musée à la vie d’Alfred Dreyfus, c’est réparer une injustice. Le faire dans la maison de Zola, qui prit tous les risques pour l’innocenter, c’est dire que la République ne tient que par les combats de femmes et d’hommes. Jamais un acquis, toujours à reconquérir. pic.twitter.com/t8NMzBZbCg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2021

Emmanuel Macron, Presidente de Francia:

Todos los jóvenes necesitan tomar posesión de su historia para construir mejor su futuro, para reclamar su poder y a veces, sus misterios. No había ninguna razón para condenar a la juventud africana a que se le negara el acceso a su propia historia.

La entrega marca un hito en la lucha de años de los países africanos para recuperar las obras saqueadas por los exploradores y colonizadores occidentales, en un momento en que numerosas instituciones europeas están lidiando con los legados culturales del colonialismo.

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le Colloque Scientifique International qui se déroule ce mercredi 27 octobre, dans le cadre de la semaine culturelle du Bénin 🇧🇯, dédiée à la restitution de 26 œuvres des @Tresors_R_Benin pic.twitter.com/ybu0H58fsa — Ministère Tourisme, Culture et Arts - GouvBénin (@TourismeBenin_) October 27, 2021

La mayoría del patrimonio cultural africano, está en Europa

Se cree que alrededor del 90% del patrimonio cultural africano está en Europa, estiman los historiadores franceses del arte. Tan solo el Museo Quai Branly de París alberga unos 70 mil objetos africanos; El Museo Británico de Londres posee decenas de miles más.

El Cambridge Jesus College también devolvió el miércoles una escultura de un gallo tomada por las tropas británicas en 1897, uno de los cientos de bronces de Benin que fueron saqueados del otrora poderoso Reino de Benin, ubicado en lo que hoy es Nigeria y que se encuentra entre los artefactos de mayor importancia cultural de África.

Alemania también acordó comenzar a devolver a partir del próximo año, los bronces de Benin que se encuentran en sus museos.

"Esta restitución es más que una restitución", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron:

Es todo un programa de cooperación que debe permitir estrechar nuestros lazos, generar nuevas oportunidades de intercambios, de encuentros y de proyectos. Y es perfectamente coherente con lo que estamos tratando de lograr a nivel mundial.