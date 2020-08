Niega Mario Delgado desviar recursos para dirigir Morena y pide pruebas

Ciudad de México. Mario Delgado rechaza desviar recursos públicos de la Cámara de Diputados para apuntalarse como candidato a la presidencia nacional de Morena como acusa su compañera de partido la Senadora Citlalli Hernández.

Dijo que quien acusa está obligado a probar, y la senadora debe tener pruebas, pues, se trata de una acusación seria. Aunque no aclaró si llegará a los tribunales para limpiar su nombre.

El líder de los diputados federales de Morena, reconoció estar interesado en participar en la contienda por la dirigencia de Morena, bajo el método de encuestas, como lo planteo desde un inicio el presidente López Obrador, para que la gente sea quien decida, pero negó estar en campaña.

Mario Delgado, dijo que respeta a su compañera de partido a quien definió como un referente para la juventud de Morena, pero debe probar sus dichos, pues ningún interés personal debe estar por encima del proyecto de transformación

“Si la acusación es grave, seguramente presentaron pruebas, pero yo no las conozco, el que acusa tiene que presentar pruebas, pero no puede haber desvió porque no hay campaña, no hay campaña de nada...En morena hay que poner siempre por delante el proyecto de la transformación, y ningún interés particular y personal puede estar por encima del gran proyecto de la trasformación eso es lo más relevante y en estos momentos de coyuntura para el partido es cuando tenemos que demostrar que somos diferente que no somos iguales que los demás partidos” ”, enfatizó el líder de los diputados morenistas en San Lázaro.