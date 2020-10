Niega Santiago Nieto prestarse para golpeteo a opositores

Cd. de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto negó que se preste para presionar o golpear a opositores políticos.

Luego de entrevistarse con el Coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el funcionario señaló que sólo cumple con entregar información a las instancias que se lo soliciten.

“La verdad es que yo tengo como Unidad de Inteligencia Financiera mi competencia es analizar, recibir y diseminar información vinculada con temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, si alguna autoridad vinculada con el Estado Mexicano me solicita información respecto a personas relacionadas con el caso de la presa de Chihuahua, información sobre Cesar Duarte, por poner un ejemplo, que no ha sucedido, tengo que actuar y entregar información a la instancia que me lo haya solicitado. Lo que no puedo hacer es una valoración política respecto a los requerimientos que tengo por parte de cualquier instancia del Estado Mexicano”.